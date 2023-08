Asolo, barista aggredita per un “caffè sospeso”: insulti e pugni per aver fatto pagare un cliente abituale

Asolo (Treviso), 30 agosto 2023 – Va al solito bar ad Asolo verso le 9 di mattina, prende il caffè, lo paga alla barista e se ne va. Ma quel cliente abituale torna un’ora dopo nel locale, inizia a inveire contro la titolare del bar per avergli fatto pagare il caffè che, secondo lui, era già stato saldato e quindi la aggredisce. Strattoni e pugni contro la barista che hanno causato ematomi sulle braccia e il torace della donna.

Il caffè pagato

È probabilmente un equivoco relativo a un “caffè sospeso” alla base dell’aggressione avvenuta due giorni fa al bar Al Municipio di Asolo, una reazione violenta avuta da un noto imprenditore del posto contro la titolare del locale Manuela Dissegna che dopo l’episodio ha sporto denuncia. Difficile capire lo scatto di rabbia dell’imprenditore di Asolo, conosciuto per essere stato protagonista di altre scenate, che è un cliente abituale del bar dove spesso va a prendere il caffè la mattina e si ferma a parlare con la titolare e gli altri avventori. Stavolta però qualcosa è stato diverso, la richiesta di pagare il caffè ha provocato qualcosa al punto che, dopo circa un’ora, l’uomo è tornato e iniziato a insultare la barista per quel caffè e l’ha picchiata. Le altre persone presenti nel bar hanno provato a fermare l’uomo ma la situazione si è calmata con l’intervento dei carabinieri. La donna è stata soccorsa e ha riportato ferite guaribili in 7 giorni.