Belluno incidente oggi, frontale in galleria Pedesalto: morto un 71enne

Lo schianto lungo la statale 50 nella galleria Pedesalto

Belluno, 18 gennaio 2023 - Tragico incidente stamane 18 gennaio lungo la SS 50 nella galleria Pedesalto al km 50+10 a Fonzaso, nel Bellunese, per lo scontro frontale tra due auto: un autista deceduto, l'altro ferito. I pompieri accorsi da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato il conducente. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte di un uomo 71enne. Ferito l'altro conducente, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Nell'auto del 71enne, anche due cani che sono stati presi in custodia dai militari.

Lo schianto questa mattina intorno alle 7, i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro sulla strada provinciale SP 473 ” di Croce D’Aune".

Sul posto anche personale di Veneto strade. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero dei mezzi e il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza per la riapertura della galleria. ”. Il traffico è tornato regolare poco dopo le 9.30. Lo segnala Veneto Strade Spa.