Belluno, incidente stradale tra moto e auto: un morto a Fonzaso

Belluno, 27 aprile 2023 - Una persona è deceduta in un incidente tra una motocicletta e un'automobile avvenuto lungo la Ss50 bis/var del Grappa e del Passo Rolle a Fonzaso (Belluno), tra una motocicletta e un'automobile. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.