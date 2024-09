Si ribalta nel lago col kayak, 15enne salvato dai cani bagnini. Zaia: “Ada e Keiko, eroi silenziosi”

Belluno, 25 agosto 2024 – Cani eroi salvano la vita a un 15enne in difficoltà a bordo di un kayak. È successo oggi al Lago di Santa Croce, sulle Dolomiti del Bellunese. “Un intervento rapido eseguito con coraggio e prontezza da un team d’eccezione”, commenta il governatore Luca Zaia.

Erano circa le 12.30 di domenica 25 agosto quando un ragazzino di Piove di Sacco (Padova) che aveva deciso di affittare un kajak nel Lago di Santa Croce. Mentre era insieme con un amico, a circa settanta metri dalla riva, il kayak si è capovolto. Nonostante il giubbotto di salvataggio, il giovane non riusciva a rimanere a galla. L’intervento ha coinvolto un sub, oltre agli assistenti ai bagnanti e ai loro cani addestrati, due femmine di gold retriever e pastore belga.

Zaia: “Amici a quattro zampe, eroi silenziosi”

“Esprimo il mio ringraziamento – continua – ai due assistenti ai bagnanti, Lauro e Sara, che insieme con i loro cani da salvataggio, Ada e Keiko, hanno impedito che una mattinata di svago si trasformasse in tragedia, portando in salvo un quindicenne che stava per affogare dopo una manovra sbagliata con il kayak”.

Al salvataggio ha partecipato anche un sub. “Ancora una volta, i nostri amici a quattro zampe addestrati per il soccorso dimostrano di essere eroi silenziosi capaci di fare la differenza per la salvaguardia delle nostre vite”, sottolinea il presidente del Veneto.