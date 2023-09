Belluno, malore durante i lavori alla cabinovia: 27enne trasferito d’urgenza in ospedale

Belluno, 26 settembre 2023 – Una grande paura per un operaio di 27 anni che stamani stava lavorando alla cabinovia di Porta Vescovo. La segnalazione al Suem118 è giunta verso le 9 per un operaio colto da malore durante i lavori di manutenzione della cabinovia. Atterrati nelle vicinanze, personale medico e tecnico di elisoccorso dell'eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore sono saliti sul primo pilone dell'impianto e hanno valutato le condizioni dell'operaio che si era sentito poco bene.

Calato a terra dai soccorritori, il 27enne di San Tomaso Agordino (Belluno) è stato trasferito sull'elicottero e trasportato per i dovuti accertamenti all'ospedale di Belluno, le sue condizioni sono monitorate, ma non è in pericolo di vita. Sul posto erano presenti, in supporto alle operazioni, una squadra del soccorso alpino di Livinallongo e i vigili del fuoco volontari.