Belluno, ritrovato morto Doriano Gasperin, il cacciatore 65enne

Belluno, 14 novembre 2023 – Le ricerche del cacciatore bellunese sono terminate in tragedia. Nelle prime ore di stamani, purtroppo, è stato localizzato dall'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia il corpo privo di vita di Doriano Gasperin 65 anni, che risultava disperso da domenica scorsa nella zona di Limana (Belluno). A recuperarlo in acqua su un'ansa del fiume Piave ci hanno pensato i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto e i soccorritori fluviali del comando di Belluno. Sul posto anche l'unità di comando locale, il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e squadre speleo alpino fluviali.

Gli appelli sui social e le ricerche disperate

A Limana (Belluno) sono stati due giorni di ansia per la famiglia e gli amici di Doriano Gasperin, conosciuto da molti ed abitava in via Zampieri. Il primo appello è giunto dai familiari, in quanto il 65enne non dava più notizia dal tardo pomeriggio di domenica 12 novembre. A quel punto appelli anche via social sulla pagina istituzionale del Comune di Limana. Nella zona poco distante dal suo paese era stata rinvenuta la sua auto, parcheggiata vicino alla cava di Praloran. Nella giornata di lunedì 13 novembre, dopo il segnale indicato dai cani verso il greto del Piave, e l'area disegnata dall'ultima cella telefonica agganciata dal cellulare dell'uomo, le ricerche si sono concentrate sul tratto che va da Ponte San Felice allo sbocco del torrente Turriga, e da Ponte San Felice allo sbocco del Cordevole. Tante le forze impiegate, con l’epilogo più triste ed il ritrovamento del corpo senza vita di Doriano Gasperin.