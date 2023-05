Belluno, grossa perdita di gas a Ponte nelle Alpi: chiusa la SS 51 “di Alemagna”

Ponte nelle Alpi (Belluno), 8 maggio 2023 - A causa di una grossa fuga di gas è stata disposta la chiusura, in via precauzionale, della strada statale 51 "di Alemagna" al km 39,500 a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno.

Traffico deviato

Sul posto il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco.

L'intervento d'emergenza a Ponte nelle Alpi è scattato alle 14.30, a causa di una perdita di gas di petrolio liquefatto (GPL) da una valvola durante le operazioni di travaso da una cisterna. In seguito all’incidente, è stato attivato il piano di emergenza e l’intero sito è stato evacuato.

Quartiere in black out

Un intero quartiere intorno all’area è stato privato per alcune ore dell'energia elettrica a causa della perdita di gpl da una cisterna nelle pertinenze dell'azienda di commercializzazione di combustibili Beyfin. Per lo stesso motivo il traffico automobilistico è stato interdetto per un ampio raggio attorno al sito.

Guasto risolto

L'intervento dei vigili del fuoco, iniziato alle 14,30, si è concluso verso sera con la chiusura della falla, individuata in una anomalia nel funzionamento di una valvola. Nell'operazione si è reso necessario il contributo del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’autocisterna e a breve verrà riaperto il traffico sulla statale di Alemagna che era stato interdetto.