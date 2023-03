Belluno, pescatore disperso: sommozzatori trovano corpo nel lago di Senaiga

Sommozzatori dei Vigili del fuoco in azione

Belluno, 21 marzo 2023 - È stato ritrovato oggi dai sommozzatori dei vigili del fuoco il cadavere del pescatore disperso da ieri pomeriggio, nella zona del lago artificiale di Senaiga, nel comune di Lamon, in provincia di Belluno. Nelle ricerche del 70enne sono stati impegnati i vigili del fuoco di Feltre, una squadra di Belluno con supporto dei soccorritori fluviali. Sul posto anche i Carabinieri per accertarsi delle cause dell'incidente. Le perlustrazioni dello specchio d'acqua erano iniziate già ieri sera con il supporto dei soccorritori fluviali.