Belluno, raduno Alpini Triveneto, Zaia: ‘alpinità’ è solidarietà

Belluno, 18 giugno 2023 - "Se tutti fossero come gli Alpini non avremmo problemi nel mondo". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, oggi a Belluno per l'adunata triveneta delle penne nere. Zaia si è detto felice, e ha ringraziato i vertici della associazione nazionale alpini che qualche giorno fa hanno indicato Vicenza come sede del raduno nazionale 2024.

"É la 18/a volta che il Veneto fa un'adunata nazionale - ha ricordato Zaia -. La prima nel 1920 sull'Altopiano di Asiago sul monte Ortigara, la seconda nel 1921 a Cortina d'Ampezzo". "Guardiamo sempre all'alpinità direi che questo è un grande valore di solidarietà - ha aggiunto - non a caso il 7/o Reggimento e il 6/o Artiglieria da montagna hanno ricevuto due medaglie d'oro al valor civile per il loro intervento dopo il disastro del Vajont 60 anni fa".

Belluno "ambiente naturale degli alpini"

"È sempre un'emozione vedere sfilare le penne nere; lo è ancora di più quando lo fanno nella nostra terra. Belluno è l'ambiente naturale degli alpini, qui sono di casa, hanno le loro radici e la loro storia. La grande partecipazione di penne nere e di pubblico ne è la prova: gli applausi, i saluti e lo sventolio dei tricolori hanno confermato l'affetto di Belluno per gli alpini. Un legame che lega le penne nere a tutto il Veneto, tanto che sia la prossima adunata triveneta, a San Michele al Tagliamento, che quella nazionale, a Vicenza, saranno ospitate nella nostra regione": così Luca De Carlo, alpino, sindaco di Calalzo di Cadore e senatore, al termine dell'adunata triveneta degli alpini ospitata nel fine settimana a Belluno.