Matrimonio Bezos, Venezia già blindata. La donazione sale a 3 milioni, Zaia: “Amore autentico”

Venezia, 25 giugno 2025 – Nella città lagunare cresce la curiosità per un evento che vedrà molte aree blindate. Mentre oggi Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono stati visti sbarcare dal motoscafo al pontile dell'hotel Aman, il resort sette stelle sul Canal Grande, domani e sabato inizieranno i festeggiamenti del loro matrimonio, con circa 200 invitati.

Domani dunque dalle 18 alle 24 nel chiostro della chiesa della Madonna dell'Orto si terrà la prima delle tre feste vip per il matrimonio del fondatore di Amazon e della giornalista-pilota a Venezia. La conferma ufficiale arriva dalle ordinanze emanate dal Comune di Venezia che vieta la navigazione a tutte le unità a remi e a motore. Nella serata di ieri una seconda ordinanza ha corretto la navigazione nell'area off-limits, togliendo le poche deroghe inizialmente previste nella prima. La riva, e la concessione acquea che gli organizzatori hanno dovuto affittare dai legittimi titolari, danno sul campo antistante la chiesa ed è dove arriveranno i circa trenta taxi acquei affittati per l'occasione per sbarcare gli invitati vip. In ogni caso la riva è stata riservata dagli organizzatori dell'evento fino a tutto il 29 giugno.

Blindata l'isola di San Giorgio

Sull'isola di San Giorgio, nel cuore del bacino di San Marco, il celebre Teatro Verde è stato completamente 'schermato'. Un grande gazebo bianco è stato montato per coprire il palcoscenico dell'anfiteatro, nascondendolo alla vista dei possibili curiosi e rendendolo a prova di droni. Il parco circostante è già completamente off limits, recintato con una rete metallica che ne impedisce l'accesso. Restano per ora visitabili soltanto gli spazi storici della Fondazione Giorgio Cini, come i chiostri, ma la sensazione è che il cuore dell'isola sia ormai riservato a un pubblico ultra selezionato.

Attesi molti vip internazionali

Una cerimonia top secret, ma di lusso sfrenato quella in programma venerdì 27 giugno, che ha attirato in laguna personaggi del jet set internazionale. Avvistata al lido Ivanka Trump, figlia del presidente americano Donald Trump. La zona che ospiterà la cerimonia si trova all'estremità meridionale dell'isola, guardando verso il Lido, e verrà raggiunta dagli invitati alle nozze, secondo quanto appreso, solo con i taxi d'acqua. Una schiera di agenti della security privata, ingaggiata da Bezos, controlla h24 tutta la zona recintata.

Fuochi d’artificio?

Un 'sì' sotto le stelle e forse anche sotto una pioggia di fuochi d'artificio: tra le ipotesi più suggestive che circolano in queste ore attorno alle nozze blindate di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, c'è quella di uno spettacolo pirotecnico conclusivo, in programma per la serata di venerdì 27 giugno, che potrebbe illuminare il bacino di San Marco come omaggio agli sposi e alla città intera. L'idea sarebbe quella di chiudere la cerimonia con un evento scenografico visibile anche dall'esterno dell'isola di San Giorgio, dove si svolgerà il ricevimento nuziale. Al momento, però, nulla è certo.

Zaia: “Donazione a Venezia triplicata”

“Apprendo con piacere che la donazione di Jeff Bezos e Lauren Sanchez per Venezia passa da uno a tre milioni di euro. Un gesto di straordinaria generosità, che va ben oltre la cronaca mondana, e si traduce in un aiuto concreto per la laguna, il suo fragile ecosistema e le istituzioni che la custodiscono”. Lo dichiara il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando l’annuncio del sostegno ai tre enti veneziani – Corila, Venice International University e Ufficio Unesco – da parte della coppia che si sposerà nei prossimi giorni.

“Mi auguro – aggiunge Zaia – che la scintilla scoccata tra Bezos e Venezia possa trasformarsi in un legame duraturo: un impegno costante a favore della città, dei suoi abitanti, dell’ambiente, e soprattutto di quei giovani che potrebbero scegliere Venezia come luogo dove vivere e costruire il proprio futuro. Welcome in Venice, Jeff!”

Appare un fantoccio di Bezos

La polizia locale è intervenuta in piazza San Marco per rimuovere un fantoccio di Jeff Bezos posizionato a pochi metri di distanza dal Palazzo Ducale. La statua rappresenta il fondatore di Amazon con i pantaloni calati mentre legge un giornale circondato da copie del ‘Washington Ghost’ con riportano titoli che denunciano lo scandalo delle nozze multimilionarie a Venezia. Al momento non è chiaro chi sia l'autore del gesto.