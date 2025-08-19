Bimbo di 6 anni sparisce da sotto l'ombrellone in spiaggia: elicottero e maxi ricerche, trovato a 2 chilometri di distanza

Caorle (Venezia) – Allarme (poi rientrato) per un bambino, in gita sul litorale di Bibione insieme alla nonna e alla sorellina , che questo pomeriggio – martedì 19 agosto – si era allontanato dall'ombrellone facendo scattare l'allarme in spiaggia.

Intorno alle 17.05 l'Ufficio Circondariale di Caorle ha ricevuto la segnalazione della scomparsa del bambino di 6 anni di nazionalità straniera attivando così le procedure di emergenza per le ricerche in mare, sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Capitaneria di porto di Venezia.

Sul territorio sono state dispiegate pattuglie della Guardia Costiera di Bibione, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia Costiera Ausiliaria, mentre in mare hanno operato la motovedetta Sar Cp833 e il battello minore Gcb99.

Le operazioni di ricerca hanno visto anche l'impiego dell'elicottero Drago 154 dei vigili del fuoco per il monitoraggio aereo dell'area. Tutti gli operatori ei bagnini del litorale sono stati immediatamente allertati e hanno effettuato annunci tramite megafono in più lingue per sensibilizzare i bagnanti e richiedere la massima collaborazione nelle ricerche.