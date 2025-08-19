Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Bimbo di 6 anni sparisce da sotto l'ombrellone in spiaggia: elicottero e maxi ricerche, trovato a 2 chilometri di distanza
19 ago 2025
REDAZIONE VENETO
Bimbo di 6 anni sparisce da sotto l'ombrellone in spiaggia: elicottero e maxi ricerche, trovato a 2 chilometri di distanza

Incubo a Bibione, l'allarme lanciato dalla famiglia: il piccolo scomparso durante la gita sul litorale con la nonna e la sorellina. Ha camminato per chilometri, ora sta bene

Caorle (Venezia) – Allarme (poi rientrato) per un bambino, in gita sul litorale di Bibione insieme alla nonna e alla sorellina , che questo pomeriggio – martedì 19 agosto – si era allontanato dall'ombrellone facendo scattare l'allarme in spiaggia.

Intorno alle 17.05 l'Ufficio Circondariale di Caorle ha ricevuto la segnalazione della scomparsa del bambino di 6 anni di nazionalità straniera attivando così le procedure di emergenza per le ricerche in mare, sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Capitaneria di porto di Venezia.

Sul territorio sono state dispiegate pattuglie della Guardia Costiera di Bibione, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia Costiera Ausiliaria, mentre in mare hanno operato la motovedetta Sar Cp833 e il battello minore Gcb99.

Le operazioni di ricerca hanno visto anche l'impiego dell'elicottero Drago 154 dei vigili del fuoco per il monitoraggio aereo dell'area. Tutti gli operatori ei bagnini del litorale sono stati immediatamente allertati e hanno effettuato annunci tramite megafono in più lingue per sensibilizzare i bagnanti e richiedere la massima collaborazione nelle ricerche.

Il lieto fine è arrivato verso le 17.30, quando il bambino è stato ritrovato in buone condizioni di salute a oltre due chilometri di distanza dal punto in cui era stato visto l'ultima volta, mentre si dirigeva verso il centro del paese da un autista dell'Atvo, che ha avvisato le forze dell'ordine. Il riconoscimento del piccolo è avvenuto da parte di un militare dipendente della Guardia Costiera di Caorle, in possesso delle informazioni necessarie. Il minore si è potuto così immediatamente ricongiungere con la nonna e la sorellina.

