In fin di vita il bimbo travolto in bici: l’attesa dopo il delicato intervento

Rovigo, 14 settembre 2025 – Ore di ansia per il bambino di 7 anni investito ad Adria, mentre era in bici con la mamma. Nel corso della scorsa notte è stato sottoposto ad un delicato intervento e dalle prime informazioni il piccolo è in fin di vita, ma rimane in prognosi riservata. In paese grande preoccupazione per la sorte del bambino, tutti ad Adria (Rovigo) si stringono alla famiglia, con la speranza che arrivino buone notizie.

L’incidente e la corsa disperata in ospedale

Un incidente successo nel pomeriggio di venerdì 12 settembre verso le 17. In via Peschiera ad Adria, in prossimità dell'incrocio con la strada regionale. La mamma era da poco andata a prendere il figlio al centro socio educativo che frequentava. I due mentre erano in bicicletta, secondo le ricostruzioni, sono stati colpiti da un’auto, sbalzando a terra la mamma e il suo bambino, seduto sul seggiolino. Le condizioni del piccolo sono apparse fin da subito molto gravi è stato elitrasportato d’urgenza a all’ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La madre, ferita ma in maniera meno seria, è stata condotta all’ospedale di Rovigo per le cure del caso. La dinamica è al momento al vaglio del personale della polizia locale.

L’uomo era senza patente e assicurazione

Alla guida del veicolo un uomo di circa settant’anni che era senza documenti in regola per circolare oltre a essere senza assicurazione. La vettura, secondo le prime informazioni, risultava già sottoposta a sequestro per vicende pregresse. L’automobilista, dopo l’incidente, si è fermato e ha allertato i soccorsi. La sua posizione è ora al vaglio del pm di turno della Procura di Rovigo, che valuterà i provvedimenti da adottare.