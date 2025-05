Cadavere in strada Porto Viro (Rovigo), l’omicidio tra le ipotesi

Rovigo, 23 maggio 2025 - Macabra scoperta all’alba di oggi, venerdì 23 maggio a Porto Viro (Rovigo): il cadavere di un uomo, Bruno Sette, pensionato, è stato trovato in strada, in via Turati. L'uomo viveva con tre figli, due maschi e una femmina. I carabinieri stanno indagando sulle cause della morte, senza escludere l'ipotesi di omicidio volontario.

Infatti, qualcosa non quadra agli occhi degli inquirenti.

Una prima ricostruzione, da verificare, è che l'uomo sia stato ucciso con più colpi di un oggetto contundente, e che poi sia stato gettato in mezzo alla strada, a simulare un investimento. Le indagini si stanno concentrando tra le conoscenze strette della vittima.

Notizia in aggiornamento