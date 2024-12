Vicenza, cade in casa e resta bloccato per due giorni: salvato 64enne

Vicenza, 28 dicembre 2024 – Due giorni da incubo per un 64enne di Montecchio Maggiore (Vicenza), che fortunatamente si sono conclusi positivamente: l’uomo è caduto in casa, ma non è riuscito a lanciare l’allarme, restando bloccato a terra.

A salvare la situazione sono stati i vicini dell’uomo, preoccupati per non averlo visto sin da Natale. Il 64enne, inoltre, non rispondeva al citofono e alle loro chiamate al cellulare. Hanno dunque deciso di avvertire gli agenti della polizia locale dei Castelli, che dopo aver appurato l’impossibilità di contattare l’anziano, hanno forzato la porta dell’appartamento in cui vive grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco di Arzignano.

All’interno, la scoperta: l’uomo era riverso a terra, cosciente sebbene in stato confusionale. Visibilmente dolorante, è stato necessario richiedere l’intervento del personale medico del 118, il quale ha fornito le prime cure prima di trasportare il 64enne al pronto soccorso di Arzignano per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.