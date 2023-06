Caldo africano, in Veneto dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico

Venezia, 20 giugno 2023 - Dopo la siccità, seguita da un maggio piovoso e con temperature addirittura sotto la media, e una prima metà di giugno variabile, l'arrivo dell'estate porta il primo vero caldo torrido dell'anno. Ed è già allerta per le ondate di calore e soprattutto per l'afa.

Fino a venerdì 23 giugno sono infatti previste temperature oltre i 40 gradi e tanta umidità che potrà rendere le temperature insopportabili. In conseguenza dell'arrivo del caldo in 13 città, tra le quali Verona, arrivano giovedì i bollini arancioni che indicano il rischio caldo per la salute della fascia più fragile della popolazione.

Le temperature saranno roventi anche nel resto del Veneto e la Protezione Civile del Veneto, alla luce delle previsioni contenute nel Bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la regione emesso oggi da Arpav, ha dichiarato lo "stato di allarme climatico per disagio fisico" per le zone Costiera, Pianeggiante continentale e Pedemontana del Veneto da domani .

Si ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009.