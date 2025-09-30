Cane attaccato da un lupo durante una battuta di caccia, salvato dal padrone

Rovigo, 30 settembre 2025 – E’ il primo episodio nella provincia di Rovigo. Un lupo ha aggredito un cane da caccia nei giorni scorsi e solo per la prontezza del padrone il suo ‘ausiliario’ non è stato ucciso. Il cane, un Breton bianco e rosso, se l’è cavata con alcune ferite ad un orecchio. L’episodio si è verificato durante una battuta di caccia nelle campagne della località Dossi, territorio del Comune di Gavello.

A raccontare com’è andata è Daniele Ceccarello, vice presidente provinciale Rovigo Confavi associazione cacciatori Veneti (Acv), lui stesso cacciatore. Il suo è un allarme, un sos. “Invito a fare attenzione quando si va in quella zona con i cani, è evidente la presenza di lupi, c’è il rischio di altre aggressioni ai cani. Il mio invito è esteso anche alle persone che frequentano le campagne con i loro amici a quattro zampe". E’ lunedì, lunedì mattina. Un cacciatore, 50 anni, sta facendo una battuta con due cani, un Breton e un Drathaar. Siamo nelle campagne di Gavello. Il Breton entra tra i filari di mais per scovare un fagiano. ‘All’improvviso - racconta Ceccarello – il cacciatore ha sentito abbaiare, dei guaiti. Il Breton era stato attaccato da un lupo. Il Drathaar corre in aiuto del Breton, comincia una lotta feroce. Il padrone ha fatto di tutto per farli desistere e alla fine il lupo è scappato. L’episodio è stato denunciato alle guardie provinciali’. Il Breton è stato morso, è rimasto ferito ad un orecchio. “Se frequentate quelle zone fatte molta attenzione”, l’appello che Ceccarello rivolge ai ‘colleghi’. E non solo.