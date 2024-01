Cantieri Veneto 2024, dalla Via del Mare alla bretella di Venezia: cosa sta succedendo. Ultima chiamata per la pista di Cortina

Venezia, 3 gennaio 2024 – Sarà un anno di grandi cantieri per completare il puzzle delle infrastrutture in Veneto in tempi utili ad accogliere le Olimpiadi Invernali del 2026, anche se con probabilmente l’amaro in bocca per la tanto agognata (ma soprattutto contestata) pista da bob di Cortina.

Il 2024 inizia con un nuovo tentativo di portare sulle Dolomiti venete le gare di bob, slittino e skeleton durante le Olimpiadi invernali del 2026, nonostante la ‘bocciatura’ del Comitato olimpico internazionale. “La pista di bob deve essere a Cortina”, ha detto più volte il vicepremier Matteo Salvini e così lo scorso 29 dicembre la ‘Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026’ ha lanciato un nuovo bando per la riqualificazione della pista Eugenio Monti di Ronco.

Sarà l’ennesima gara che andrà deserta? Lo sapremo fra poche settimane, intanto sul piatto ci sono 82 milioni di euro: un budget al ribasso rispetto alle gare precedenti, finite in un nulla di fatto.

“Il Comitato olimpico internazionale comunica che la costruzione o la ricostruzione di una nuova pista non è ritenuta essenziale per le gare di bob, slittino e skeleton di Milano Cortina 2026”. A dirlo è la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, prima firmataria della lettera inviata al Cio per esprimere “preoccupazione per i continui rimandi di una decisione definitiva da parte del Governo italiano”.

Missiva a cui Kristin Kloster, la presidente della Commissione di coordinamento per i Giochi Olimpici, ha risposto sottolineando che “nessuna sede permanente dovrebbe essere costruita senza un piano per il futuro chiaro e fattibile”. La posizione del Cio è chiara: “Solo piste esistenti e già operative devono essere prese in considerazione – continua Zanella – a causa della tempistica molto stretta del Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026”.

Intanto Salvini ha dato il via libera al nuovo bando, come un dazio pagato per i ‘desiderata’ di Zaia. “La prima è andata deserta, così come la successiva procedura ristretta per la costruzione della pista a Cortina, scelta irresponsabile che scongiuriamo abbia seguito”, ricorda Luana Zanella.

“Ora attendiamo la fine di gennaio 2024 per una decisione definitiva che dovrà essere coerente con le indicazioni del Cio, sostenibile economicamente e ambientalmente e rispettosa dei territori, non rispondere a interessi forti di breve periodo, incuranti degli effetti disastrosi e permanenti”, conclude la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

Dopo l’inaugurazione del tratto vicentino – 22 chilometri tra i caselli di Malo e Montecchio Maggiore Sud – il taglio del nastro più atteso del 2024 è quello della nona e ultima tranche della Pedemontana, prevista per il mese di marzo.

Si tratta dell’ultimo miglio della superstrada che attraversa le province di Treviso e Vicenza: 94 chilometri che da Montecchio si innesteranno sulla Brescia-Padova, la cui competenza è della ‘Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa’.

“L’apertura dell’interconnessione è prevista entro il mese di marzo 2024 da e per la direzione Milano ed entro il mese di aprile da e per la direzione Venezia”, fanno sapere dalla Regione Veneto.

Il prossimo 12 gennaio verrà firmata la convenzione tra la Regione e il Consorzio Sis per il progetto della ‘Via del Mare’. I tempi tecnici non saranno brevi, probabilmente la strada a pedaggio non sarà pronta prima del 2025.

“È un’opera strategica per il collegamento tra l’A4 e le spiagge del litorale di Jesolo. Strategica per la velocità e facilità di spostamento, ma anche per rendere più sicure strade troppo spesso per gravi incidenti al centro delle cronache”, dice il governatore Luca Zaia.

“Il progetto – spiega Zaia – prevede la realizzazione di un nuovo tratto autostradale della lunghezza di 18,6 chilometri circa a due corsie per senso di marcia, oltre a quella di emergenza, tra il nuovo casello di Meolo, lungo la A4, e il Comune di Jesolo, fino alla rotatoria ‘della Frova’. La superstrada attraverserà il territorio trevigiano di Roncade e quello veneziano, nei Comuni di Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave e Jesolo, andando a migliorare la circolazione veicolare, con una riduzione dei tempi di percorrenza e con un sensibile miglioramento della sicurezza stradale grazie, anche, all’eliminazione di alcuni punti critici lungo il tracciato".

È appena partito il cantiere della bretella ferroviaria per l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Otto chilometri finanziati con fondi Pnrr in vista del traffico di atleti e turisti che arriveranno in Veneto per le Olimpiadi. I tempi sono stretti: la deadline è prevista per dicembre 2025.

Corsa contro il tempo anche i lavori dell’Alta Velocità che collegherà Brescia e Vicenza, che dovrà essere pronta per il 2026 e per questo verranno esclusi i lotti dei nodi cittadini di Verona e Vicenza. Continuano i cantieri dell’attesissima terza corsia sull’A4 verso Trieste, visto la mole di traffico che rende questa autostrada una delle più pericolose d’Italia.

Tra le opere ancora al palo, restano le varianti per Cortina e Longarone. Dopo i veti incrociati del Trentino, che hanno impantanato il progetto, a riaccendere le speranze sul prolungamento della Valdastico Nord è stato il via libera di Salvini.

“La realizzazione di questo progetto – ricorda Luca Zaia – è attesa da anni dalla comunità ampezzana e da un intero territorio, perché il transito dei mezzi pesanti nel cuore della località ampezzana aveva un impatto negativo pesante sulla qualità di vita di residenti e turisti e sulla salubrità dell’ambiente”.

Sarà ampliata anche l’area pedonale con la sistemazione della strada di Lungo Boite e la riqualificazione di via Casere Battisti. “Grazie ai Giochi Olimpici che arriveranno i primi 30 milioni di euro per il primo lotto della variante, il by pass del centro storico di Cortina, cui seguiranno ulteriori due lotti, per completare il resto del progetto, per altre decine di migliaia di euro di opere”, conclude il presidente del Veneto.