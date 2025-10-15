Carabinieri morti dopo l’esplosione a Verona, la procura indaga per il reato di strage

Castel D’Azzano, 15 ottobre 2025 – Aperto un fascicolo per strage nei confronti dei tre fratelli Ramponi. Si tratta dell’ipotesi di reato formalizzato dal Procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito, a cui si aggiunge anche l’accusa per omicidio premeditato. Indagati Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, responsabili dell'esplosione del casolare di via San Martino, dove vivevano, che è costata la vita ai tre carabinieri Valerio Daprà, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, e Marco Piffari, 56 anni, ieri mattina a Castel d'Azzano (Verona).

I tre carabinieri morti nell'esplosione avvenuta in un casolare a Castel D'Azzano (Verona). Da sinistra: il carabiniere scelto Davide Bernardello, il brigadiere capo Valerio Daprà e il luogotenente Marco Piffari

I funerali dei carabinieri uccisi

Si svolgerà domani davanti al Gip del Tribunale l'interrogatorio di garanzia dei fratelli Ramponi. Nel primo pomeriggio la Procura della repubblica trasmetterà all'ufficio del Gip il fascicolo con gli elementi d'indagine finora raccolti.

Mentre i fratelli Franco e Dino sono in grado di presentarsi in tribunale, Maria Luisa è invece ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, intubata, per cui l'audizione potrebbe slittare.

Sempre nel pomeriggio la Procura conferirà l'autopsia sulle vittime, che verrà svolta domani; in seguito potrà venire dato il nulla osta allo svolgimento dei funerali. Si terranno venerdì 17 ottobre nella Basilica di Santa Giustina a Padova.

Prima del funerale si terrà la camera ardente, sempre a Padova al Comando della Legione Veneto dell'Arma.

Gli altri reati a carico dei fratelli Ramponi

Oltre alla strage nei confronti di Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, sono stati ipotizzati altri reati accessori quali la detenzione di esplosivo, il crollo e le lesioni gravissime, ai danni dei 25 feriti tra militari, poliziotti e vigili del fuoco. Il Procuratore Tito ha inoltre disposto accertamenti sulle vicende giudiziarie della famiglia Ramponi e la sussistenza di eventuali accertamenti di carattere sanitario avvenuti in passato.

Il ricordo del comandante Pacioni

Il colonnello Simone Pacioni, comandante provinciale dei carabinieri di Padova, ha rilasciato poche, ma significative parole su quanto accaduto e sulla morte dei tre carabinieri: "Non è facile guardare una mamma, un papà, un figlio, una figlia, una moglie, una nonna e dire che il proprio figlio, il papà, il marito, il nipote è morto nell’adempimento del dovere. Non è facile guardare il dolore lancinante per un vuoto improvviso, un punto di riferimento che in un attimo non c’è più. Non è facile, ma è l’essenza dell’essere carabiniere fino in fondo, dell’aver cucita sulla propria pelle la nostra uniforme, del far parte di una grande Famiglia che quotidianamente cerca di portare serenità, sicurezza, fiducia nei propri concittadini. Si tratta di un orgoglio – ha proseguito il comandante Pacioni – fatto di azioni silenti, di rischi imprevedibili, di senso di giustizia, di equità, di equilibrio, di vicinanza, di comprensione. Oggi è il momento del silenzio, ci stringiamo alle famiglie dei nostri caduti, Davide, Valerio e Marco, che ci guardano dal Cielo e ci sorreggono con la forza del loro esempio”.