Carabinieri uccisi in servizio, lo sgomento del pm in lacrime davanti ai corpi: “Una scena apocalittica”

Castel D’Azzano (Verona), 15 ottobre 2025 – “Si tratta di omicidio premeditato e volontario, si valuterà se c’è strage”. Le parole del procuratore di Verona, Raffaele Tito sono giuridiche, neutre, si soffermano sull’ipotesi di reato per i tre fratelli agricoltori di Castel d’Azzano. Gli occhi di Tito però dicono altro e lasciano trasparire emozioni profonde. Il Procuratore Tito, di fronte alla stampa, si mostra scosso e commosso per quanto successo, per la morte dei tre carabinieri che svolgevano il proprio dovere. Del resto aveva chiesto lui la perquisizione: “Vedendo i lenzuoli che coprivano i corpi mi sono venute le lacrime agli occhi. Una scena apocalittica”. Poi precisa la natura dell’operazione che era in corso quando è avvenuta l’esplosione: “Io avevo delegato la perquisizione finalizzata alla ricerca di possibili ordigni esplosivi – spiega – non era per lo sfratto. Quello, tra l’altro era già stato comunicato dal giudice civile e l’esecuzione era stata fissata per l’11 ottobre (poi non eseguita, ndr)”.

Il procuratore di Verona, Raffaele Tito, intervistato dai giornalisti dopo la strage del casolare

Sull’ipotesi dell’imputazione il Procuratore parte dalla certezza che si tratti di omicidio volontario: “Stiamo valutando se effettivamente c’è strage, valuteranno i carabinieri al momento dell’arresto, sicuramente è un omicidio premeditato e volontario. Secondo noi e secondo i carabinieri, non c’è dubbio – afferma –. Era una situazione che si procrastinava da diversi anni – prosegue –. Il giudice civile aveva dato mandato al professionista di procedere per fare visionare l’immobile, oggetto di sfratto, a possibili acquirenti. In un primo momento la signora aveva acconsentito, poi ha cambiato idea. Tanto che all’arrivo del professionista, quest’ultimo è stato pesantemente minacciato”. Si stava però cercando di risolvere la situazione: “Carabinieri, Prefettura, si erano attivati per trovare una soluzione, il Comune aveva dato disponibilità per un’abitazione”.

Le indagini vedranno l’apertura di un fascicolo per ‘omicidio premeditato e volontario’, come ipotesi di reato. I rilievi e gli elementi emersi nel sopralluogo del Reparto Investigativo Speciale dei carabinieri, potrebbero però aggiungere anche il reato di strage. Sul posto è giunto in mattinata anche il comandante provinciale dei carabinieri di Verona. Il Colonnello Claudio Papagno che non usa giri di parole: “Si è trattato di un gesto assolutamente folle – dice –. I nostri carabinieri stavano guadagnando l’accesso all’abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione causata dalla deflagrazione di una bombola di gas, provocata proprio da uno dei soggetti che occupavano l’abitazione”. Il colonnello Papagno descrive la dinamica definita in base a una prima ricostruzione. “La donna ha dato fuoco alla bombola di gas già aperta con un accendino, causando l’esplosione”.

Il blitz è stato deciso dopo riscontri oggettivi: “I carabinieri stavano eseguendo un decreto di perquisizione emesso dopo il controllo che avevamo fatto precedentemente con dei droni – spiega –: avevamo visto che sul tetto c’era una serie di bottiglie molotov, quindi c’era il concreto pericolo che ci potessero essere armi ed esplosivi all’interno”. I tre fratelli sono stati tutti presi in custodia: “Attualmente sono in stato di arresto. La sorella è in ospedale, ricoverata per le ferite. All’interno dell’abitazione, al momento dell’esplosione, c’era solo lei, mentre i due fratelli erano in un cortile e alla nostra vista sono subito fuggiti”. Uno dei fratelli, Franco, è stato fermato qualche ora dopo, rintracciato anche con l’ausilio dell’elicottero, nascosto nella campagna poco distante.