Chi sono i 4 cardinali veneti nel Conclave che elegge il nuovo Papa

Venezia, 23 aprile 2025 – Nei giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, si guarda già al nuovo pontefice. Il Veneto avrà una buona rappresentanza all’interno del Conclave. Sono in quattro i cardinali della nostra regione che partecipano all’elezione del nuovo Pontefice: Mario Zenari e Claudio Gugerotti hanno raggiunto la Capitale nella serata di lunedì 21 aprile, dove erano già presenti i cardinali Pietro Parolin e Fabio Baggio. Al conclave partecipano 134 cardinali, l’inizio è previsto tra il 5 e 10 maggio.

E il nome di Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, non tarda a comparire tra i papabili per il nuovo Pontificato: ha già attirato l’attenzione di analisti e media.

I cardinali veneti che partecipano al conclave: da sinistra Mario Zenari, Claudio Gugerotti, Pietro Parolin e Fabio Baggio

Segretario di Stato, è nato il 17 gennaio 1955 a Schiavon, in provincia e diocesi di Vicenza. A 14 anni entra nel seminario di Vicenza.

Conseguita la maturità classica, continua gli studi di filosofia e teologia. È ordinato sacerdote il 27 aprile 1980 dal vescovo Arnoldo Onisto e incardinato a Vicenza.

Per due anni è viceparroco nella parrocchia della Santissima Trinità a Schio. Poi viene inviato a Roma, dove studia alla Pontificia Università Gregoriana.

Nel 1983 entra alla Pontificia Accademia Ecclesiastica e nel 1986 si laurea in diritto canonico alla Gregoriana. Nel servizio diplomatico della Santa Sede dal 1° luglio 1986, presta la propria opera dapprima nelle rappresentanze pontificie in Nigeria, fino al 1989, e in Messico, dal 1989 al 1992, e poi nella sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, dove lavora fino al 2002.

In questo periodo, tra l’altro, accompagna il cardinale Etchegaray nella missione compiuta nel maggio 1993 nel Rwanda, sconvolto dalla guerra civile, e fa parte della delegazione, guidata dall’arcivescovo Tauran, che nel giugno 1997 partecipa alla diciannovesima sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata ad ambiente e sviluppo.

Dal 2000 collabora con il vescovo Nicora su questioni legate all’attuazione della revisione del Concordato lateranense del 1984.

Il 30 novembre 2002 Giovanni Paolo II lo nomina sotto-segretario della sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

Fa parte delle delegazioni della Santa Sede che si recano in Vietnam tra l’aprile e il maggio 2004, nel marzo 2007 e nel febbraio 2009, mentre tra giugno e luglio 2005 conduce in Vaticano alcune sessioni di lavoro con una delegazione della commissione governativa vietnamita per gli affari religiosi in visita alla Santa Sede.

Nel dicembre 2008 è alla guida della delegazione che partecipa ai lavori della Commissione bilaterale permanente tra la Santa Sede e lo Stato di Israele.

Il 17 agosto 2009 Benedetto XVI lo nomina arcivescovo titolare di Acquapendente e nunzio apostolico in Venezuela.

Il 12 settembre successivo riceve l’ordinazione episcopale dallo stesso Papa Ratzinger nella basilica Vaticana.

Il 31 agosto 2013 Papa Francesco lo nomina suo Segretario di Stato, fissando l’inizio effettivo del suo servizio al successivo 15 ottobre. A dicembre 2013 partecipa ai lavori della seconda riunione del Consiglio di Cardinali istituito da Papa Francesco per aiutarlo nel governo della chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Pastor bonus.

Da Papa Francesco è nominato cardinale nel Concistoro del 22 febbraio 2014, del Titolo dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela.

Il 26 giugno 2018, il Santo Padre Francesco decide di cooptare nell'Ordine dei Vescovi il Cardinale Pietro Parolin. Il 7 marzo 2023 Papa Francesco ha nominato il Cardinal Parolin membro del nuovo consiglio.

Nunzio Apostolico in Siria, è nato il 5 gennaio 1946 a Rosegaferro di Villafranca, nella diocesi di Verona. Completati gli studi filosofici e teologici all’Istituto teologico San Zeno, è stato ordinato sacerdote in cattedrale dal vescovo Giuseppe Carraro il 5 luglio 1970.

Inizialmente ha svolto il ministero come vicario parrocchiale a Buttapietra fino al 1973 e poi a Cerea. Nel 1976 è stato inviato a Roma per la formazione diplomatica alla Pontificia accademia ecclesiastica. Durante i quattro anni si laurea in diritto canonico.

Nel 1980 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede. Il primo incarico in Senegal.

L’anno successivo è stato trasferito in Liberia, poi nel 1985 in Colombia. Tre anni dopo è tornato in Europa, Germania e nel 1992 in Romania.

Divenuto consigliere di nunziatura il 25 marzo 1993, è stato inviato a Vienna il 7 febbraio 1994 per ricoprire gli incarichi di rappresentante permanente della Santa Sede presso l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (Aiea) e presso l’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (Osce), e di osservatore permanente presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Onudi) e presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e istituzioni specializzate nella capitale austriaca.

Il 12 luglio 1999 Giovanni Paolo II lo ha nominato nunzio apostolico in Costa d’Avorio e in Niger assegnandogli la sede titolare di Zuglio con dignità di arcivescovo e il successivo 24 luglio nunzio apostolico anche in Burkina Faso.

Il 25 settembre dello stesso anno ha ricevuto l’ordinazione episcopale dal cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato, nella cattedrale di Verona.

Dopo quasi cinque anni trascorsi in Africa, il 10 maggio 2004 è stato inviato da Papa Wojtyla nel continente asiatico come nunzio apostolico in Sri Lanka, dove è rimasto fino al 30 dicembre 2008, quando Benedetto XVI lo ha trasferito in Siria.

Da Papa Francesco nominato Cardinale nel Concistoro del 19 novembre 2016, della Diaconia di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci fuori Porta Cavallegger.

Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, è nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 15 gennaio 1965 e, nel 1976, ha fatto il suo ingresso nel Seminario Scalabrini-Tirondola dei Missionari di San Carlo, emettendo la professione perpetua nel 1991.

L’anno successivo è stato ordinato sacerdote. Nel 1998 ha conseguito il dottorato in storia della chiesa presso la pontificia università gregoriana di Roma.

Dal 1995 al 1997, a Santiago del Cile, oltre a esercitare il Ministero Pastorale, ha ricoperto l’incarico di Consigliere della Commissione Episcopale per le Migrazioni del Cile (INCAMI).

In seguito, fino al 2002, è stato Direttore del Dipartimento per la Migrazione dell’Arcidiocesi Metropolitana di Buenos Aires, ricoprendo. Nel 1999, il ruolo di Segretario Nazionale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, Pontificie Opere Missionarie Argentina.

Il 14 dicembre 2016 è stato nominato Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il 23 aprile 2022, il Santo Padre l’ha confermato nella carica, anche con la responsabilità della Sezione Migranti e Rifugiati e dei Progetti Speciali. Il 31 ottobre 2024, Papa Francesco l’ha nominato Vescovo titolare di Urusi, conferendogli il titolo personale di Arcivescovo.

Diventa cardinale grazie a Papa Francesco nel Concistoro del 7 dicembre 2024, della Diaconia di S. Filippo Neri in Eurosia.

Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, è nato a Verona il 7 ottobre del 1955, è entrato nella Pia Società di don Nicola Mazza ed è stato ordinato sacerdote nel 1982.

Ha conseguito la Licenza in Lingue e Letterature Orientali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, nonché la Licenza in Liturgia presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo e il dottorato in scienze ecclesiastiche orientali al Pontificio Istituto Orientale.

Come docente ha insegnato presso le Università di Venezia, Padova e Roma, oltre che alla pontificia università gregoriana e al pontificio istituto orientale. È entrato nella congregazione per le chiese orientali nel 1985 e ne è stato Sottosegretario nel 1997.

Nominato Arcivescovo nel 2002, è stato Nunzio nei Paesi di tradizione cristiana orientale: dal 2002 in Georgia, Armenia e Azerbaigian; nel 2011 Benedetto XVI lo ha inviato in Bielorussia; Papa Francesco lo ha inviato come Nunzio in Ucraina dal 2015 al 2020 (il Paese con più cattolici di rito orientale), e poi in Gran Bretagna.

Da gennaio 2023 è Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali.

Da Papa Francesco nominato Cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023 della Diaconia di Sant'Ambrogio della Massima.

É attualmente membro dei dicasteri per l'evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo e sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari. Fa parte della pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, oltre del consiglio della sezione per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della segreteria di Stato.