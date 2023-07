Ospedali Veneto, Treviso tra le 10 eccellenze italiane per la cura dell’aorta. A Jesolo il tomofrafo che ‘parla’ con l’intelligenza artificiale

Venezia, 27 luglio 2023 – Sanità veneta tra le eccellenze italiane. La cardiologia di Treviso è entrata “nella top ten nazionale per la cura mininvasiva della stenosi aortica Tavi, la patologia valvolare su base degenerativa nei pazienti over 75 più frequente nei Paese occidentali”. A darne notizia è il governatore, Luca Zaia. Ma non solo. Inaugurato oggi a Jesolo il nuovo reparto degenze di cardiologia riabilitativa, dotata del potente tomografo a 128 strati predisposto all'intelligenza artificiale e a basso impatto ambientale.

Ospedale di Treviso

“Ancora una volta, la sanità sale alla ribalta nazionale per la qualità e l’innovatività del lavoro dei suoi sanitari. Il team di Cernetti – aggiunge Zaia – è oggi al settimo posto in Italia, con 248 interventi eseguiti nel 2022, a pari merito con la Cardiologia Interventistica di Padova. Eccellenze venete delle quali andare orgogliosi, con sanitari alla costante ricerca del progresso, di un passo in più nell’interesse del paziente. Non è difficile immaginare ad esempio – aggiunge il Governatore – l’importanza di una tecnica cardiologica minivasiva in pazienti anziani, per i quali utilizzare questo metodo d’intervento, riducendo al minimo i loro problemi operatori e post operatori”.

Taglio del nastro a Jesolo

Oggi a Jesolo, aperto il nuovo reparto degenza di cardiologia riabilitativa. “Si tratta di un investimento importante per il presidio ospedaliero di Jesolo – ha detto l’assessora regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin – realizzato intercettando e mettendo a terra le risorse del Pnrr. Un esempio concreto di potenziamento della strumentazione a disposizione per la cura e l'assistenza sanitaria, ma anche della ripartenza della sanità veneta, che dimostra di aver superato il periodo pandemico, programmando e ascoltando i bisogni della popolazione”. Con 11mila prestazioni già erogate nel primo trimestre del 2023, l'attività diagnostica di Jesolo ha ripreso a viaggiare agli stessi ritmi del 2019.