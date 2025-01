Vicenza: rifiuti pericolosi e un lavoratore irregolare in carrozzeria

Vicenza, 14 gennaio 2025 – Da rifiuti pericolosi a un lavoratore irregolare. Si tratta di quanto riscontrato dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza in una carrozzeria di Marano Vicentino.

Il lavoratore in ‘nero’

I finanzieri della compagnia di Schio, con il supporto di tecnici del dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza, hanno effettuato un controllo nei locali della ditta. Al termine sono state riscontrate irregolarità sia in relazione all’adempimento degli obblighi vigenti ai fini previdenziali, assistenziali e contributivi nonché per lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti. In particolare è stato identificato un lavoratore impiegato ‘in nero’, intento a svolgere l’attività lavorativa di carrozziere, in assenza di un contratto di lavoro, per questa violazione è stata attuata un’apposita proposta di sospensione dell’attività commerciale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza.

Lo stoccaggio di rifiuti pericolosi

Inoltre, all’esito dell’ispezione del capannone e dell’adiacente area scoperta, è stata rilevata la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti, anche pericolosi, quali bombolette, olio esausto, batterie, filtri olio, filtri aria, filtri dei sistemi di abbattimento, dischi abrasivi da orbitale, nonché parti e componenti in metallo e plastica di grosse dimensioni. Il materiale rinvenuto è risultato abusivamente stoccato è stato oggetto di un sequestro preventivo per una parte dell’area aziendale, pari a complessivi 70 mq., all’interno della quale sono risultati illecitamente stoccati i rifiuti. Inoltre, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Vicenza il soggetto responsabile per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi del testo unico in materia ambientale.