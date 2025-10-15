Casolare esploso a Castel D’Azzano, i vicini svegliati dal boato: “I vetri tremavano. Sembrava una bomba”

Castel D’Azzano (Verona), 15 ottobre 2025 – “Abbiamo sentito un boato nella notte e siamo scesi in strada”. I residenti della località Le Forette raccontano così il momento dell’esplosione del casolare dei fratelli Ramponi che ha sconvolto la quiete della zona, immersa nella campagna scaligera. Ci sono un canale, una pista ciclabile e una piccola chiesa, qualche casa. E la campagna. Il rumore si è sentito però ben oltre. Ha attraversato la pianura ed è stato sentito anche nei paesi vicini.

Tutti sono ovviamente sotto choc. “Siamo stati svegliati verso le 3.15 – spiega Silvia, che abita poco distante dal casolare dei Ramponi – i vetri tremavano tutti. Siamo scesi in strada tutti, anche gli altri vicini, e abbiamo visto il fumo e la casa crollata. Poco dopo i soccorritori che erano arrivati hanno portato via la sorella dei Ramponi, ferita. Poi, dopo un’ora, i corpi dei carabinieri. Una cosa assurda, mai avremmo pensato ad una cosa simile”.

Il casolare nel Veronese dove si è consumata la strage in cui sono morti tre carabinieri

I fratelli Ramponi non erano normalmente inseriti nel vicinato: “Loro sono persone molto strane – dice Silvia – non volevano lasciare la casa”. Le fa eco l’amica e vicina Valentina, che è nata in questo territorio: “I tre fratelli non si vedevano mai e non parlavano con nessuno, sono molto riservati. Hanno un’area in cui allevano le mucche e facevano qualche centinaio di metri da casa per raggiungerle. Sapevamo dei loro problemi di sfratto della casa. Già un anno fa avevano minacciato di fare saltare il casolare”.

Percorrendo trecento metri si arriva nell’area in cui i Ramponi allevano le mucche, una quarantina. All’ingresso, su un palo ci sono delle telecamere, più in là un altro palo con un lampione.

Marcello Fusini, compagno di classe di Dino Ramponi spiega la funzione dell’illuminazione: “Non avevano nemmeno la luce in casa e acqua, non volevano vedere nessuno – racconta – . Andavano all’allevamento e lavoravano di notte, per quello avevano messo un lampione, che alimentavano con delle batterie. L’unica persona che ricevevano era la persona incaricata a ritirare il latte”. Un’altra testimonianza quella di Marco Rizzo, un vicino: “Abito a circa duecento metri dalla loro abitazione – racconta –. Si è sentito un forte botto sembrava una bomba, una cosa incredibile. Però tutti sapevamo della loro situazione. C’erano delle bottiglie in vetro sul tetto, pensiamo fossero piene di benzina (tipo molotov, ndr). E non volevano lasciare la casa. Mai però si sarebbe pensato a un epilogo così tragico”.

A testimonianza del cordoglio profondo di tutta la comunità di Castel d’Azzano, la sindaca Elena Guadagnini ha proclamato il lutto cittadino sino alle 23.59 di domenica 19 ottobre. “Con estremo dolore – ha detto la prima cittadina – la comunità si stringe attorno alle famiglie e ai cari congiunti del luogotenente Marco Piffari, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del brigadiere Capo Valerio Daprà, che hanno perso la vita nello svolgimento del loro servizio. Un abbraccio di vicinanza ai feriti delle forze pubbliche – conclude – intervenute nell’operazione congiunta dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, coadiuvati dai Vigili del fuoco e dagli operatori del Suem che anche ieri, come ogni giorno, hanno messo a rischio la propria vita per il bene della comunità”.