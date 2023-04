Cavaliere di Vittorio Veneto: il più giovane è Alessio Pesavento, 15 anni

"Quello di Alessio, 15enne di Rotzo (Vicenza), è un record difficilmente battibile: ricevere l’iscrizione onoraria ai Cavalieri di Vittorio Veneto ha un grande significato, per l’unicità dell’iniziativa e per l'aspetto culturale e umano di un ragazzino talmente appassionato di storia da avvicinarsi prima agli Alpini e poi ai Cavalieri di Vittorio Veneto". Lo ha scritto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sulla propria pagina Facebook pubblicando la foto del giovane Alessio Pesavento che domenica scorsa, insieme alla nonna e ad un gruppo di suoi compaesani di Rotzo, nel Vicentino, ha visitato il Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, ossia dei caduti durante la Prima guerra mondiale che si sono meritati la medaglia al valore: "Alessio incarna una delle caratteristiche peculiari del popolo veneto: l’amore per la propria storia, millenaria o più recente, che costituisce un patrimonio inscindibile per ogni persona. Scoprire che a soli 15 anni questo ragazzo ne coltiva la passione è una gran bella sorpresa. Come si usa dire, un popolo che non conosce la sua storia rischia di non avere futuro. Ebbene, quello di Alessio sarà sicuramente luminoso. I miei più sinceri complimenti!". Alessio si è iscritto all'associazione Cavalieri di Vittorio Veneto, diventando automaticamente il più giovane in Italia ad avere l'iscrizione onoraria.