Cesare Zambon morto, emozione e dolore sui social: “Sei stato il bambino di tutti”

Conegliano (Treviso), 21 febbraio 2025 – Non ce l’ha fatta, purtroppo, il piccolo Cesare Zambon, bimbo di 6 anni di Conegliano (in provincia di Treviso) affetto da neurofibromatosi. Si tratta di una malattia genetica rara che porta alla formazione di diverse forme tumorali; nel tempo lo aveva reso cieco. Era stata la mamma, Valentina Mastroianni, a spiegare di cosa si trattasse quando la famiglia aveva scoperto questa patologia. Sulle pagine Facebook e Instagram “La storia di Cesare”, negli anni ha condiviso la vicenda del figlioletto.

“Vuole essere un messaggio di speranza per tutte famiglie che si trovano in situazioni simili. Condividere è per noi l’inizio di un percorso, con il forte desiderio di creare in futuro qualcosa di più importante, che possa aiutare anche altri bambini”,

aveva spiegato la mamma. Era nato anche un libro: “La storia di Cesare. Scegliere a occhi chiusi la felicità”.

Cesare e i messaggi sui social

Cesare, soprannominato “Cece”, nonostante tutto ha vissuto appieno la vita, con i genitori Federico e Valentina, il fratello Alessandro e la sorella Teresa, il cane Joy, suo compagno fedele, gli amichetti dell’asilo. Era amato da una marea di persone, come testimoniano i migliaia e migliaia di messaggi che stanno arrivando in queste ore.

“Ciao Cece sei stato un bambino amato da tutti noi, ci mancherai tantissimo, un abbraccio forte alla tua famiglia che ti ha circondato di amore”.

”. “Piccolo grandissimo uomo che ci ha insegnato a vedere con le mani e col cuore , gioca con gli angeli, suona col suo piano tutte le canzoni che ha amato”.

Ho pianto come se fosse mio figlio, come se questa famiglia fosse la mia, ho sperato fino all'ultimo come una mamma e come una nonna. Ciao Cece hai dato al mondo una grande lezione in pochi anni, che i più grandi uomini della terra sognano soltanto

Resterai sempre nel nostro cuore. Ti abbiamo voluto bene e sostenuto, anche senza averti conosciuto di persona. Come fossi un figlio, un fratellino, un piccolo coraggioso amico… Ora riposa sereno piccolo Cesare. Senza dolore. Ciao tesoro bellissimo.

"È la notizia che temevamo arrivasse e alla quale non volevamo credere. Cece, sei stato un dono inestimabile per la tua famiglia e, lo posso dire, per tutti noi. Abbiamo pregato affinché rimanessi il più possibile per rendere la nostra vita migliore, ci hai dato tanto, anzi, tutto. Il nostro cuore è pieno di tanta gratitudine per la tua vita speciale e meravigliosa, ma è anche gonfio di tanta/troppa tristezza... Però, il nostro, è solo un arrivederci. Ora puoi riposare nella pace”

Comprendere la neurofibromatosi di tipo 1

“Per chi non la conosce la NF1 è una malattia rara che colpisce una persona su circa 3500-4000,” aveva spiegato sui social, “spesso non diagnosticata poiché provoca solo problemi estetici, ma nel 20% dei casi si associano alcune gravi manifestazioni (tumori cerebrali ed extra cerebrali, in particolare del nervo ottico). Uno dei segni tipici della malattia è la presenza di macchie caffellatte sulla superficie cutanea, e la diagnosi può esser sospettata sin dai primi anni di vita per la presenza sulla pelle di almeno 6 macchie color caffellatte. Purtroppo, il caso di Cesare è stato uno di quel 20% dei casi e nonostante fosse sotto controllo periodico, all’età di un anno e mezzo improvvisamente ci siamo accorti che qualcosa non andava. Diagnosi: glioma delle vie ottiche di 4.5 cm e in un attimo Cesare perde completamente la vista”.

Anche il governatore della Regione Veneto Luca Zaia aveva parlato della malattia di Cesare “neurofibromatosi di tipo 1, una patologia genetica manifestata dai 9 mesi di vita che gli ha provocato il glioma, un tumore al cervello, e altre complicazioni tra cui la cecità”, evidenziando però come quello scriccioletto insegnasse i grandi a “guardare il mondo senza vedere”.

Importanza di una diagnosi precoce

La neurofibromatosi di tipo 1 (Nf1) è una complessa malattia genetica rara, a trasmissione autosomica dominante. "Si tratta di una sindrome precancerosa, una malattia che predispone chi ne è affetto a sviluppare una malattia neoplastica con una probabilità più alta del normale. In Italia sono almeno 20mila le persone affette da neurofibromatosi," interviene l'Osservatorio malattie rare (Omar). Il 17 maggio è la Giornata internazionale sulle neurofibromatosi.

Si rende evidente a livello clinico generalmente entro i primi anni di vita, con delle macchie caffelatte e segni tipici quali la presenza di lentiggini ascellari e/o inguinali, noduli iridei di Lisch.

“La patologia si caratterizza per una lunga serie di complicanze che possono coinvolgere la sfera endocrina, il sistema nervoso centrale, l'apparato scheletrico e quello cardiovascolare,” spiega sul sito di Omar la dottoressa Antonella Cacchione. “Per questo è fondamentale che in qualsiasi caso di sospetta Nf1 i pazienti siano indirizzati a un centro di riferimento pediatrico per essere inseriti in un percorso diagnostico e di follow-up costante e multispecialistico. Il follow-up deve includere necessariamente regolari indagini strumentali (comprese risonanze magnetiche), visite dermatologiche e visite oculistiche. Se e quando subentrano complicanze neoplastiche, i pazienti vengono presi in carico dal team oncologico”.