Chi è Germano De Luca, l’85enne morto nell’incidente con il bus di studenti: la patente sospesa, il crac finanziario, il malore alla guida

Oderzo (Treviso) – Ventiquattr’ore prima dello schianto con il pullman degli studenti aveva perso il diritto di mettersi al volante. A 85 anni gli era stata comunicata la sospensione della patente di guida: stando alle informazioni raccolte nelle ore successive al dramma, non avrebbe superato gli accertamenti medici. Germano De Luca abitava a Fregona e, si racconta in paese, stava attraversando un “momento difficile”. Pur essendo stato riconosciuto in grado di intendere e volere gli era stato assegnato un amministratore di sostegno. L’incarico era ricoperto dal sindaco del suo paese, Giacomo De Luca: il primo cittadino di Fregona aveva il compito di gestire e garantiva il patrimonio dell’85enne.

Germano De Luca e i vigili del fuoco a Oderzo

"Aveva cacciato la badante, viveva da solo”

Un uomo dal carattere forte, per non dire "ribelle" e testardo. Non sopportava ordini e imposizioni, De Luca. Lo ha raccontato lo stesso sindaco (che nonostante l’omonimia non è parente della vittima): “Aveva la badante ma l'ha cacciata, lui viveva in autonomia”. Non si era mai sposato e non aveva figli, ma in paese veniva considerato uno "scapolo d'oro". Da giovane aveva lavorato come capocantiere per varie aziende, in Italia e all’estero, e si era sporcato le mani nella ricostruzione del Friuli dopo il terremoto. A Fregona vivono la sorella 95enne (seguita a sua volta da un amministratore di sostegno) e i suoi due nipoti.

Il crac Veneto Banca e il parere negativo della Ulss alla patente

Negli ultimi anni l’81enne avrebbe passato molte difficoltà, a partire da quelle economiche. Risparmiatore devastato dal crac di Veneto Banca, aveva perso una parte delle sue fortune. Poi una salute sempre più fragile. Così si spiega l’esito negativo all’esame di rinnovo della patente di guida, nell’agosto scorso: la commissione medica Ulss 2 gli ha negato il diritto di tornare al volante. Un colpo durissimo per un uomo abituato a spostarsi sempre in auto. “Mi chiedeva ‘come farò adesso per andare a trovare i miei amici”’ “io sto bene” – ha spiegato il sindaco De Luca – Ieri gli avevo chiesto di consegnami le chiavi della sua auto. Lui mi ha risposto di averle perse. Purtroppo ne conservava una copia".

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente tra un pullman di linea e un'auto guidata da un anziano di 85 anni che ha perso la vita nello schianto

Lo scontro a Oderzo con il pullman degli studenti

L'incidente è avvenuto alle 7.45 di oggi, mercoledì 29 ottobre, a Oderzo (Treviso): De Luca, alla guida del suo Suv, si è scontrato con un bus di linea della compagnia Atvo di San Donà di Piave (Venezia) che trasportava 50 studenti a bordo. Alcuni testimoni hanno visto l’auto procedere con andatura incerta, a zig-zag, già alcuni chilometri prima del punto d'impatto. Non è escluso che l’85enne abbia accusato un malore, forse un infarto. Alcuni ragazzi diretti a scuola hanno riportato tagli e contusioni, l'autista del pullman si è ferito a una caviglia. Germano De Luca, il capocantiere di Fregona, è morto nella carambola.