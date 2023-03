Eralda Spahillari e Barbara Brotto, chi erano le amiche morte nell'incidente a Gorgo al Monticano

Treviso, 5 marzo 2023 - Si chiamavano Eralda Spahillari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17 anni, le due ragazze morte nell'incidente stradale nel Trevigiano, sabato notte, a Gorgo al Monticano. Questa mattina i primi fiori posati sull'asfalto dagli amici delle due giovani in via Sant’Antonino, l'auto su chi viaggiavano si è andata a schiantare contro il platano a bordo strada di fronte al civico 47 poco distante dal confine con il Comune di Motta di Livenza. Quando i sanitari sono arrivati sul posto per le due ragazze non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

La Bmw distrutta nell'incidente, Eralda Spahillari è morta sul colpo

Chi erano Eralda Spahillari e Barbara Brotto

Ex studentessa della scuola Lepido Rocco di Motta di Livenza, Eralda Spahillari, 19 anni, era residente a Ponte di Piave, da qualche tempo faceva la cameriera per dare una mano alla famiglia, di origini greche. Studiava per diventare estetista e sognava di aprire il suo negozio.

L’altra vittima aveva solo 17 anni, si tratta della giovane Barbara Brotto residente a Oderzo. Entrambe hanno perso la vita sul colpo.

L'incidente sabato notte

La 19enne si trovava a fianco del conducente mentre la 16enne era sul sedile posteriore, sul lato sinistro, della Bmw 420 andata distrutta nello schianto contro un platano probabilmente a causa dell'alta velocità. Gravemente feriti il guidatore del mezzo, un 19enne di Pravisdomini che è ricoverato in rianimazione all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e un 18enne di Motta di Livenza, trasportato in ospedale a Mestre, in condizioni gravi .

L'incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Gorgo al Monticano lungo un rettilineo che porta a Motta di Livenza località dalla quale provenivano i giovani.