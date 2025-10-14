Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà

Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Sono morti facendo il loro dovere, i carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Diprà, nella tragica esplosione di un casolare di Castel D’Azzano (Verona), provocata dai tre fratelli poi arrestati.

I militari, assieme a polizia e vigili del fuoco, stavano effettuando un provvedimento di perquisizione per effettuare nel caso lo sgombero.

Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni, padovano, il carabiniere Scelto Davide Bernardello, 36 anni, di Padova e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, bresciano di 56 anni. Tutti in servizio a Padova e Mestre.

I tre carabinieri morti in provincia di Verona: a sinistra il luogotenente Marco Piffari, a destra Valerio Daprà e Davide Bernardello

Non era la prima volta che le forze dell'ordine erano intervenute per sgomberare l'abitazione: un primo tentativo era stato attuato già nell'ottobre del 2024.

Anche in quell'occasione, gli occupanti avevano saturato di gas il casolare inducendo le autorità a rimandare la ‘liberazione’ dello stabile. Questa volta, purtroppo, è finita in tutt'altra maniera. A innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si sarebbero trovati in una sorta di cantina. Tutti e tre si erano barricati in casa.

Posti in stato di fermo un uomo e una donna, due fratelli 60enni, preso anche il terzo componente della famiglia che era in fuga. Si tratta di Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi. Nell’incidente sono rimaste ferite 25 persone.

Chi era Marco Piffari

Luogotenente carica speciale comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4 Battaglione Veneto, Marco Piffari aveva 56 anni, si era arruolato nel 1987. Viveva in provincia di Padova ed era separato.

Chi era Davide Bernardello

Il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, era operatore delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo operativo e Radiomobile (Norm) di Padova. Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, si era arruolato nel 2014. Era celibe.

Chi era Valerio Daprà

Nato a Brescia, 56 anni, si era arruolato nel 1988. Valerio Daprà lascia la compagna con cui conviveva e due figli di 27 e 26 anni.