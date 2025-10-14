Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Veneto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione VeronaCarabinieri morti chi sonoCastel D'Azzano notizieRiscaldamento 15 ottobreEredità Cesare PaciottiCimice asiatica
Acquista il giornale
CronacaChi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà
14 ott 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Veneto
  3. Cronaca
  4. Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà

Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà

Il più giovane aveva 36 anni, gli altri due ne avevano 56. I militari, in servizio a Padova e Mestre, stavano partecipando allo sgombero di un casolare. A innescare la miccia gli stessi residenti, tre fratelli

Chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà
Per approfondire:

Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Sono morti facendo il loro dovere, i carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Diprà, nella  tragica esplosione di un casolare di Castel D’Azzano (Verona), provocata dai tre fratelli poi arrestati. 

I militari, assieme a polizia e vigili del fuoco, stavano effettuando un provvedimento di perquisizione per effettuare nel caso lo sgombero. 

Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni, padovano, il carabiniere Scelto Davide Bernardello, 36 anni, di Padova e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, bresciano di 56 anni. Tutti in servizio a Padova e Mestre.

I tre carabinieri morti in provincia di Verona: a sinistra il luogotenente Marco Piffari, a destra Valerio Daprà e Davide Bernardello
I tre carabinieri morti in provincia di Verona: a sinistra il luogotenente Marco Piffari, a destra Valerio Daprà e Davide Bernardello

Non era la prima volta che le forze dell'ordine erano intervenute per sgomberare l'abitazione: un primo tentativo era stato attuato già nell'ottobre del 2024.

Approfondisci:

Cosa è successo a Castel D'Azzano: i tre fratelli agricoltori, la crisi familiare, lo sfratto, lo sgombero, l’esplosione e i tre carabinieri morti

Cosa è successo a Castel D'Azzano: i tre fratelli agricoltori, la crisi familiare, lo sfratto, lo sgombero, l’esplosione e i tre carabinieri morti

Anche in quell'occasione, gli occupanti avevano saturato di gas il casolare inducendo le autorità a rimandare la ‘liberazione’ dello stabile. Questa volta, purtroppo, è finita in tutt'altra maniera. A innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si sarebbero trovati in una sorta di cantina. Tutti e tre si erano barricati in casa.

Posti in stato di fermo un uomo e una donna, due fratelli 60enni, preso anche il terzo componente della famiglia che era in fuga. Si tratta di Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi. Nell’incidente sono rimaste ferite 25 persone. 

Esplosione nella notte a Castel D'Azzano (Verona), morti tre carabinieri: chi sono
Esplosione nella notte a Castel D'Azzano (Verona), morti tre carabinieri: chi sono

Chi era Marco Piffari

Luogotenente carica speciale comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4 Battaglione Veneto, Marco Piffari aveva 56 anni, si era arruolato nel 1987. Viveva in provincia di Padova ed era separato.

Chi era Davide Bernardello

Il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, era operatore delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo operativo e Radiomobile (Norm) di Padova. Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, si era arruolato nel 2014. Era celibe.

Chi era Valerio Daprà

Nato a Brescia, 56 anni, si era arruolato nel 1988. Valerio Daprà lascia la compagna con cui conviveva e due figli di 27 e 26 anni. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata