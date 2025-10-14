Chi sono i tre fratelli Ramponi responsabili della strage a Verona. “Avevano perso tutto”

Verona, 14 ottobre 2025 – Chi sono i tre fratelli arrestati che stamattina si sono fatti esplodere in casa e hanno innescato la tragedia di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove sono morti tre carabinieri e ci sono stati moltissimi feriti?

I fratelli Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, proprietari di un’azienda agricola storica della zona, sono soggetti già noti alle forze dell’ordine perché quasi un anno fa avevano già minacciato di farsi esplodere insieme alla loro azienda.

Il luogo della tragedia a Castel d'Azzano in provincia di Verona dove sono morti tre carabinieri a seguito di un'esplosione innescata da tre fratelli nel casolare

Altri due tentativi in precedenza

Infatti, nell’ottobre e nel novembre del 2024 c'erano già stati due tentativi di sgombero nel casolare e con identica modalità di oggi (la casa saturata di gas) i tre fratelli avevano provato a farsi esplodere. Il piano è stato poi attuato un anno dopo con la donna che avrebbe lanciato una molotov innescando l’esplosione della casa. Due di loro sono rimasti feriti.

Franco (65 anni), Dino (63 anni) e Maria Luisa Ramponi (59 anni) sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024 si erano opposti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario – per una procedura di sfratto che pendeva da anni su di loro – aprendo una bombola di gas. Franco e Maria Luisa erano anche saliti sul tetto e uno di loro si era anche cosparso di benzina. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale, che dopo una mediazione avevano evitato il peggio.

Un vicino: “Avevano perso tutto”

Uno dei vicini di casa dei tre fratelli ha raccontato che “sapevamo che la situazione era disastrosa. Si erano cosparsi di benzina l'ultima volta. Avevano perso tutto ormai... vivevano senza corrente, senza gas, vivevano come dentro a una grotta. Sapevamo tutti che era una situazione difficile, e già in 4-5 occasioni avevano preannunciato il peggio. Ora che gli avevano pignorato tutto dicevano ‘piuttosto che lasciare casa ci facciamo saltare in aria’”.

Da dove nasce la vicenda dello sfratto

I tre fratelli sostenevano di stati “ingannati” e che la sentenza del Tribunale che li sfrattava dal casolare era sbagliata. La vicenda nasce da un mutuo che avrebbero sottoscritto nel 2014, con l'ipoteca di campi e casa. I tre avevano però sempre sostenuto di non aver mai firmato i documenti per il prestito, e che anzi le firme erano state contraffatte. L'iter giudiziario era però arrivato fino alla decisione di esecuzione dell'esproprio.