Vittorio Veneto, la ciclista Alice Toniolli sbatte la testa su un muretto durante la gara: è in gravi condizioni

Treviso, 15 agosto 2024 – Grave incidente per la ciclista 19enne Alice Toniolli: mentre era impegnata nella gara femminile del ‘Circuito dell’Assunta’ a Ceneda di Vittorio Veneto, la sportiva di Mezzocorona (Trento) ha sbattuto violentemente la testa contro un muretto. L’incidente sarebbe stato causato da una perdita di controllo della bicicletta.

“L'incidente ieri pomeriggio su un rettilineo, in piana, dove però le atlete viaggiavano a 50 km orari – racconta Giacomo Salvador, presidente della Cicloturistica e organizzatore dell'iniziativa all’Adnkronos – Nel prendere la borraccia deve aver toccato la ruota dell'atleta davanti ed è sbalzata sulla sinistra”.

Toniolli si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita, la prognosi è riservata.

Inizialmente, era stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Conegliano, ma a seguito dell’aggravarsi delle condizioni, si è optato per il trasferimento nel capoluogo, al Ca’ Foncello.

A preoccupare sarebbero le fratture multiple riportate alla testa e al torace. Le fratture riguarderebbero anche una gamba e avrebbe riportato una leggera contusione cervicale.

La vincitrice della gara, Elisa De Vallier, ha dedicato il successo a Toniolli, compagna di squadra della Top Girls Fassa Bortolo.

“Questa notte è passata, per fortuna, Alice è ancora in terapia intensiva – riferisce Salvador – Per fortuna avevamo sul posto un medico eccezionale che ha prestato le prime, fondamentali cure. Ho sempre organizzato gare, ma non ho mai visto un incidente come questo. Mi sono reso subito conto che era terribile, ora aspetto che si riprenda presto e con il medico andremo a trovarla in casa dei genitori”.