Condannato per stupro di una 15enne scrive: chi mi ama mi vendichi Negato il ricorso in Cassazione, la sua condanna a 6 anni per l’abuso in una discoteca del Trevigiano è diventata definitiva. Professatosi sempre innocente, prima di andare in carcere ha scritto un post sui social. La vittima, oggi 23 anni, da tempo riceve insulti e minacce e vive nella paura