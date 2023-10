Treviso, controlli della Finanza nei ristoranti del territorio: lavoratori in nero nel 70% delle attività

Treviso, 16 ottobre 2023 – Operazione della Finanza in diversi ristoranti della provincia trevigiana. Nel corso di una serie di verifiche dei finanzieri della compagnia di Castelfranco Veneto, in collaborazione con l’ispettorato territoriale del lavoro di Treviso, sono stati controllati 14 esercizi commerciali. I Comuni interessati sono stati Castelfranco Veneto, Asolo, Castello di Godego, Maser, Riese Pio X, Resana e Altivole.

I controlli

In totale sono stati riscontrati 10 situazioni di irregolarità, ovvero, oltre il 70% degli operatori controllati. In particolare, sono stati individuati 27 lavoratori in nero, del tutto privi di un inquadramento contrattuale e contributivo, e 7 irregolari, per i quali non erano stati attivato l’ispettorato del lavoro per lo svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente. Alla luce delle violazioni riscontrate, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per sei degli esercizi commerciali controllati e sono state formalizzate sanzioni per oltre 63mila euro.