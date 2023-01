Cortina D'Ampezzo, Grand Hotel Miramonti riapre a mezzo servizio: ridotti 45 posti letto

L'Hotel Miramonti e uno dei suoi tanti ospiti illustri: Clark Gable

Cortina d'Ampezzo, 28 gennaio 2023 - Il Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina d'Ampezzo, storico hotel nato agli albori del 1900 e meta dei vip più paparazzati, dopo lo stop decretato lo scorso 19 gennaio, per il mancato rispetto delle norme antincendio, potrà riaprire in 'versione ridotta' per 45 giorni, tempo necessario per la completa messa a norma, con adeguamento di tutta la documentazione.

Le misure prese dalla proprietà del Miramonti, e accettate temporaneamente dai vigili del fuoco, puntano alla riduzione del rischio di incendio.

Tra di esse figurano la chiusura di alcuni spazi, tra cui l'autorimessa, le sale congressi al piano interrato, e l'utilizzo della Sala Cristallo per un massimo di 40 persone, solo per gli ospiti interni e con la presenza di un addetto antincendio.



Chiusi sauna e caminetti, ridotti 45 posti letto

È inoltre prevista la riduzione di 45 posti letto, con la chiusura delle camere che si trovano più lontano dalle vie di fuga; ulteriore chiusura riguarda impianti pericolosi come la biosauna, la sauna finlandese, il bagno turco e i caminetti a legna. Viene infine prevista la presenza di una squadra di addetti antincendio nelle ore notturne - anche con vigili del fuoco volontari di Cortina -, controlli antincendio giornalieri con un apposito registro, l'eliminazione di arredi che siano di intralcio all'esodo; ulteriori estintori e manichette antincendio e una 'edizione speciale' del piano di emergenza.

Il Comando provinciale dei pompieri ritiene le misure "sufficienti a consentire il prosieguo dell'attività ricettiva dell'albergo" per i 45 giorni necessari alla presentazione della documentazione per il superamento definitivo delle criticità trovate nel sopralluogo del 2 settembre 2022, che avevano dato il via alla procedura di revoca della licenza.

Cos'é accaduto: chiusura, trasferimento per gli ospiti



Il 26 settembre un sopralluogo dei Vigili del fuoco aveva riscontro carenze nell'ambito della sicurezza della struttura a 5 stelle.

Il 19 gennaio il sindaco Gianluca Lorenzi, non essendo state ripristinate le norme di sicurezza, aveva firmato l’ordinanza di sospensione della licenza: in due giorni l'hotel ha dovuto trasferire gli ospiti. Ora questa soluzione di compromesso per riaprire e, nel frattempo, ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del fuoco.