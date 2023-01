Cortina d'Ampezzo, oggi 10 centimetri di neve, 40 in quota: ma è allerta valanghe

Cortina d'Ampezzo ricoperta dalla neve (immagine della web cam di Ski Info)

Cortina d'Ampezzo, 9 gennaio 2023 - 'Oggi: neve', a dirlo il bollettino di Cortina, celebre località turistica del Veneto ma anche le immagine della webcam che immortalano il noto centro sciistico ammantato da una coltre bianca. Nelle ultime 24 ore sono caduti 10 centimentri di neve (in quota arriva a 40 centimentri), e sono attivi 30 dei 36 impianti esistenti per un totale di 105 su 120 chilometri di piste fruibili. Ma per oggi la Protezione civile del Veneto ha anche lanciato l'allerta valanghe (codice giallo), legata proprio a possibili 'slittamenti' del manto nevoso caduto nelle ultime ore sia sul tratto dolomitico che delle prealpi ma non 'consolidato' dalle temperature diurne. É importante, dunque porre attenzione evitando fuori pista ma anche in transito lungo i passi dolomitici e nei tratti dove questo tipo di fenomeni è più frequente. Vedere Cortina d'Ampezzo con la neve, però, è anche un segnale positivo mentre sono in corso gli interventi e gli studi per predisporre le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. Ad oggi è in corso uno studio sulle gare in corso in questa stagione sciistica 2022-23 (Coppa del Mondo di Sci, parasnowboard, e altro) per definire le linee guida ed i criteri attuativi delle...