Cosa è successo a Castel D'Azzano: i tre fratelli agricoltori, la crisi familiare, lo sfratto, lo sgombero, l’esplosione e i tre carabinieri morti

Castel d’Azzano (Verona) – Le 3 della notte tra lunedì e martedì 14 ottobre, via San Martino a Castel d’Azzano (Verona): un casolare saturato di gas è stato fatto esplodere volontariamente da tre fratelli – due uomini e una donna – titolari di una azienda agricola che da anni si oppongono e resistono allo sfratto. “Un gesto assolutamente folle”, lo descrive il colonnello Claudio Papagno, comandante provinciale dei carabinieri. Sotto le macerie sono rimasti i corpi di tre carabinieri di stanza a Padova e Mestre. Altre 19 persone tra carabinieri e vigili del fuoco – ma il bilancio è provvisorio – hanno chiesto assistenza medica.

Carabinieri e vigili del fuoco davanti al tratto di strada chiuso a Castel d'Azzano (Verona)

Lo sgombero dei tre fratelli agricoltori

I militari dell’Arma sono intervenuti nel casolare di via San Martino a Castel d’Azzano su disposizione dell’autorità giudiziaria, per una perquisizione ordinata dal procuratore capo Raffaele Tito. Nello stabile abitano tre fratelli – Franco, Dino e Marina Luisa Ramponi. Già un anno fa avevano minacciato di far saltare tutto in aria, poi lo sfratto era stato rinviato e l’emergenza era rientrata. Questa notte, stando ai primi accertamenti, avrebbero ripetuto la minaccia e innescato l’esplosione dopo aver saturato il casolare con il gas. L’edificio è crollato. I fratelli sono rimasti ustionati.

Dino e Maria Luisa, la sorella che ha materialmente innescato la “miccia” della “bomba di gas” – sono stati immediatamente fermati dalle forze dell’ordine. Il terzo fratello, Franco, è stato rintracciato e bloccato dopo una breve fuga: si era nascosto in un campo. Al momento dello scoppio i due fratelli si sarebbero trovati in una sorta di cantina. Tutti e tre si erano barricati in casa.

Cosa è stato ritrovato tra le macerie

Nella casa colonica esplosa a Castel d'Azzano sono state rinvenute bombole di gas e quel che resta di molotov. I vigili del fuoco hanno recuperato 5 bombole collocate in più stanze. Il casolare era saturo di gas fuoriuscito, si presume, da più bombole: lo dimostrerebbe la potenza della deflagrazione che ha fatto crollare lo stabile.

Chi sono i tre fratelli Franco, Dino e Marina Luisa Ramponi

Franco, Dino e Marina Luisa Ramponi sono titolari di un’azienda agricola centenaria e allevatori a Castel D'Azzano. Vivevano e lavoravano assieme nel casolare di via San Martino. Dietro il gesto devastante di questa notte ci sarebbero questioni familiari. Il dramma, secondo le prime ricostruzioni, inizierebbe nel 2014. Una storia di debiti, mutui sottoscritti con la firma falsa di un parente, l’ammissione al resto della famiglia, poi il pignoramento di edifici e terreni, la nomina di un custode giudiziario e le aste fallimentari, fino alla “svendita” degli immobili e al conseguente sfratto. Nel 2024 la prima minaccia di un disastro con gas e benzina. Lo sgombero della notte tra il 13 e 14 ottobre 2025 è l’ultimo atto.

I tre carabinieri uccisi

Nell’esplosione sono morti il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni, padovano, del carabiniere Scelto Davide Bernardello, 36 anni, di Padova e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, bresciano di 56 anni. Tutti in servizio a Padova e Mestre.

Luogotenente carica speciale comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4 Battaglione Veneto, Marco Piffari aveva 56 anni, si era arruolato nel 1987. Viveva in provincia di Padova ed era separato.

Il luogotenente Marco Piffari

Il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, era operatore delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo operativo e Radiomobile (Norm) di Padova. Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, si era arruolato nel 2014. Era celibe.

Il brigadiere capo Valerio Daprà (a sinistra) e il carabiniere scelto Davide Bernardello, due dei tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel D'Azzano (Verona)

Nato a Brescia, 56 anni, si era arruolato nel 1988. Valerio Daprà lascia la compagna con cui conviveva e due figli di 27 e 26 anni.