Covid Veneto, bollettino 17 gennaio: 1.315 nuovi casi, 14 vittime

Covid, vaccinazioni contro il virus

Venezia, 17 gennaio 2023 - Risalgono i contagi. Sono 1.315 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto contro i 223 del giorno prima, che portano il totale dei contagi a 2.668.244. Il bollettino regionale segnala altri 14 decessi, con il totale a 16.480.

Risalgono anche gli attuali positivi che sono 18.104, 249 in più nelle ultime 24 ore. Mentre scendono ancora i dati clinici, con 1.238 ricoveri in area medica (-67) e 63 (-6) in terapia intensiva.

La mappa dei contagi

I nuovi contagi nel dettaglio delle province venete: a Padova sono 318 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore (2.306 i positivi ufficiali nella provincia), a Treviso 189 (1.118), la Città Metropolitana di Venezia conta 221 nuovi contagi (1.337) e Verona 190 (987). A Vicenza sono 259 gli ultimi infettati dal virus (1.171). A Belluno sono 54 (288) i nuovi casi e 77 a Rovigo (261).

Schillaci: "Tornati a vivere grazie ai vaccini"

"Riguardo alla vaccinazione sappiamo che la sua valenza come strumento di prevenzione e il senso di responsabilità degli italiani dimostrato in occasione della massiccia adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 hanno permesso di tornare a vivere senza le limitazioni del passato". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in audizione in Commissione Affari Sociali della Camera.

"Tuttavia non bisogna abbassare la guardia - ha aggiunto - soprattutto per proteggere la salute delle persone fragili e degli anziani. Per questi motivi, il ministero della Salute ha lanciato la campagna 'Proteggiamoci, anche per i momenti più belli - Vacciniamoci contro il Covid-19 e l'influenza stagionale', proprio per invitare a mantenere un comportamento responsabile nei confronti del Covid-19 e dell'influenza stagionale, promuovendo la vaccinazione, strumento di primaria importanza per proteggere sé stessi e gli altri".