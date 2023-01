Covid Veneto, bollettino 26 gennaio 2023: 223 decessi da inizio anno, una decina al giorno

Reparto Covid

Veneto, 26 gennaio 2023 - I numeri dei contagi continuano ad essere sotto controllo ma purtroppo non si fermano i decessi causati dal Covid in Veneto. Secondo i dati del Bollettino regionale, infatti, nelle ultime 24 ore ci sono state 9 vittime; dall'1 gennaio, ossia in questi 25 giorni (i dati del bollettino sono riferiti a ieri) i decessi totali di persone contagiate sono stati 223, in media una decina al giorno. Il totale dei veneti deceduti per il SarCov2 da inizio pandemia è di 16.550.

I nuovi casi nel bollettino di oggi, 26 gennaio 2023, sono 677, che portano il totale dei contagi a 2.67.092. Gli attuali positivi risultano in aumento (+100) e sono 16.868. Cala il dato ospedaliero, con 1.006 ricoveri in area medica (-15) e 45, stazionari, in terapia intensiva.

Qui tutti i dati del bollettino di ieri, 25 gennaio 2023.

I contagi nelle province

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Padova con 155 contagiati; seguono Venezia con 138, Treviso con 135, Vicenza con 114, Verona con 91, Rovigo con 29, Belluno con 15.

Inail, Veneto seconda regione in Italia per contagi sul lavoro

Secondo i dati elaborati dall'Inal sulle malattie professionali legate al Covid, l'analisi territoriale evidenzia che il 40,6% dei contagi denunciati è concentrato nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 23,5%), seguito dal Nord-Est con il 21,5% (Veneto 10,7%), dal Centro con il 16,8% (Lazio 8,4%), dal Sud con il 14,9% (Campania 7,6%) e dalle Isole con il 6,2% (Sicilia 4,5%).

Le province più colpite da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,5%), Torino (6,7%), Roma (6,6%), Napoli (4,6%), Genova (3,2%), Brescia (3,1%), Venezia (2,2%), Verona e Treviso (2,1% ciascuna), Vicenza e Monza e Brianza (2,0% ciascuna), Firenze e Varese (1,9% ciascuna) e Bologna (1,8%).