Covid Veneto, bollettino 29 gennaio 2023. Dati in calo, salgono solo le terapie intensive

Tampone rapido per il coronavirus

Veneto - 29 gennaio 2023 - Dati Covid in calo in Veneto, con 396 positivi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 4. Lo riferisce il bollettino odierno della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sono 2.675.691, quello delle vittime sale a 16.563. I soggetti attualmente positivi sono 16.591 (- 510). Quanto all'occupazione dei reparti ospedalieri, scendono a 964 (-14) i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 44 (+2) i malati in terapia intensiva.



Il bollettino di ieri, 28 gennaio 2023

Anche ieri, sabato 28 gennaio 2023, i nuovi casi di Covid avevano iniziato a mostrare un calo, nonostante la decina di morti registrati in media da inizio anno.

I nuovi casi sono stati 594 (-15 rispetto al giorno prima), 2 le vittime. Il bollettino regionale porta i totali a 2.675.295 contagi e 16.559 decessi dall'inizio della pandemia. Sempre sotto quota 20 mila il dato relativo agli attuali positivi, anche se in aumento: 17.101 (+740); scende l'occupazione dei reparti ospedalieri, con 978 pazienti in area non critica (-18) e sale di un'unità in terapia intensiva ora a 42 (+1).