Covid Veneto impennata con oltre 3mila contagiati, 11 decessi, 78 in terapia intensiva

Veneto, 3 gennaio 2023 - Dopo la 'pausa' del primo dell'anno, in cui si erano registrati solo 502 nuovi casi, oggi nel bollettino della Regione Veneto si registra una forte impennata di contagiati, 3.020, persino superiori di quasi mille persone rispetto ai 2061 del 31 dicembre (qui tutti i dati di ieri, 2 gennaio 2023). Gli attualmenti positivi sono comunuqe scesi, complici gli scarsi test eseguiti a capodanno e anche alle guarigioni e, purtroppo, ai decessi, a 50.199, circa 700 persone in meno rispetto ai 50.992 di ieri. I veneti deceduti a causa del Sars Cov2 in Veneto rispetto al 2 gennaio 2023 sono infatti oggi 11 (ieri 4), da inizio pandemia sono 16.342. Le persone ricoverate negli ospedali veneti affette dal Covid nei reparti ordinari sono 1.577 (-1), mentre in terapia intensiva sono 78, (+9). Gli infettati totali da inizio pandemia sono 2.651.144. I contagi per provincia Gli oltre 3mila contagiati riportano in cima alle province con maggior numero di casi Padova con 683 e Vicenza con 618; a Venezia i nuovi casi sono 502. Ieri solo Treviso era sopra la soglia di 100: oggi è a 479 persone infettate dal Sar Cov2. Seguono Verona (453), Rovigo (131), Belluno (126). Il dato...