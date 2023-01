Covid Veneto, bollettino 31 gennaio 2023: 12 decessi, risalgono i contagi

Reparto Covid: purtroppo in Veneto i decessi da inizio anno continuano ad essere una decina al giorno

Covid in Veneto, contagi in calo (-23,4%): gli ultimi dati

Veneto, 31 gennaio 2023 - Risalgono gli indici relativi al Covid-19 in Veneto, che nella giornata di ieri registra 945 nuovi casi e 12 morti; i totali sono rispettivamente di 2.676.788 contagi e 16.575 vittime. I dati sono forniti dal bollettino della Regione Veneto. Tornano ad aumentare i positivi ufficiali, che sono 16.344, 212 in più in 24 ore. Aumentano (+23) i ricoveri in area non critica, che sono 996, mentre scendono a 43 (-2) quelli in terapia intensiva. Qui i dati relativo al bollettino di ieri, 30 gennaio 2023.



Cina: proroga tampone fino al 28 febbraio



Intanto è stato prorogata fino al 28 febbraio 2023 l'ordinanza che rende obbligatorio il tampone per i passeggeri in arrivo dalla Cina. Lo stabilisce il ministro della Salute Orazio Schillaci. E' "fortemente raccomandato" l'utilizzo della mascherina FFP2 all'interno di aerei e scali, "soprattutto ai soggetti vulnerabili o con sintomi respiratori". Inoltre, su decisione dell'Autorità Usmaf competente, "ai soggetti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese possono essere eseguiti ulteriori tamponi a campione al momento dell'arrivo all'aeroporto nell'ottica di garantire la sorveglianza genomica per identificare precocemente eventuali varianti".