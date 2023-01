Covid Veneto, 15 decessi nelle ultime 24 ore

Veneto, 5 gennaio 2023 - Continua a salire drammaticamente il numero dei decessi di persone infettate dal Covid 19 in Veneto: oggi sono 15, che porta il totale dall'1 gennaio a 41 persone, quasi una decina di al giorno. Da inizio pandemia sono 16.368. É stabile invece attorno alle 2500 persone il numero di contagiati dal Covid: nel bollettino della Regione Veneto i contagiati sono 2.249 nelle ultime 24 ore, portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.655.725 (qui tutti i dati di ieri, 4 gennaio 2023). Gli attualmenti positivi sono scesi drasticamente, dalle oltre 50 mila persone attono a Capodanno, e dai 49.804 di ieri, passano a 41.365 (-8.439), segno che ci sono state molte guarigioni. In calo anche l'occupazione dei posti letto in ospedale, almeno per i casi meno gravi. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.576 (-10), quelli in terapia intensiva invece sono 74 (-4).

Gli infettati totali da inizio pandemia sono 2.655.725.

I contagi per provincia

Rispetto ai 2.249 contagiati la provincia con maggior numero di casi risulta essere Padova con 480 casi, seguita da Venezia con 454 e Treviso con 488. Le persone infettate dal Sar Cov2 sono poi 336 a VIcenza, 309 a Verona, 103 a Rovigo, 93 a Belluno. Il dato relativo a persone domiciliate fuori dal Veneto è di 23, quello delle assegnazioni in corso invece è di 13.

L'andamento su larga scala

A livello globale, nella settimana dal 26 dicembre 2022 al primo gennaio 2023 sono stati segnalati oltre 3 milioni di nuovi casi di Covid-19 e 10mila morti, con una riduzione dei contagi settimanali e dei decessi rispettivamente del 22% e del 12%. E' quanto riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) nel bollettino settimanale sull'andamento epidemiologico Covid.