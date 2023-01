Covid Veneto, Zaia intercettato su Crisanti: "Stiamo per portarlo allo schianto"

Veneto, 2 gennaio 2023 - "Fin troppo rapidi" è il titolo della puntata dedicata stasera da Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda alle 21.25 su Rai 3, che mette in luce la 'guerra' in corso tra Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, e il microbiologo Andrea Crisanti, attuale senatore Pd.

Nella regione Veneto, durante la seconda ondata della pandemia, è accaduto il disastro: ci sono stati 1600 morti in più rispetto alla media nazionale. Cosa è successo si chiedono Danilo Procaccianti e Andrea Tornago, nel servizio realizzato per Report? La Regione aveva puntato tutto sui tamponi rapidi, che erano divenuti test di riferimento anche per gli operatori sanitari e per le Rsa, contrariamente alle indicazioni dell'Oms e anche a uno studio del professor Crisanti. Quest'ultimo sosteneva che i test antigenici fossero efficaci 'solo' al 70% e non al 90, come invece attestato. Dopo l'inchiesta di Report dello scorso anno e su esposto di Crisanti si è mossa la procura di Padova, che ha chiesto il rinvio a giudizio di quello che per il governatore Zaia era il maggior esperto del Veneto, il dottor Roberto Rigoli (oltre che per Patrizia Simonato, direttrice generale di Azienda Zero, centrale regionale degli acquisti; il gip non ha ancora deciso in merito), il quale nella gestione della seconda fase della pandemia aveva preso il posto del professor Crisanti come braccio destro di Luca Zaia. I magistrati scoprono che a giustificare appalti milionari per i tamponi rapidi, ci sarebbero attestazioni scientifiche false. Nel corso delle indagini spuntano anche intercettazioni imbarazzanti, anticipano dalla trasmissione Report, in particolare di Zaia contro Crisanti: "Stiamo per portarlo allo schianto". La Regione aveva anche accusato il microbiologo di diffamazione per le critiche al sistema di prevenzione contro il Covid attuate in Veneto.