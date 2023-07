Da anni commette truffe, reati fiscali e non paga i conti: arriva l'avviso aggravato dei finanzieri contro una donna di Noventa Vicentina

Vicenza, 04 luglio 2023 – Comportamenti pericolosi e illeciti ripetuti per anni sono costati a una donna residente in provincia di Vicenza un nuovo avviso aggravato da parte della Questura. Un provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza che ha portato a termine un’operazione di servizio in materia di pubblica sicurezza nei confronti della signora residente a Noventa Vicentina e ritenuta socialmente pericolosa per l’elevato numero di reati contro il patrimonio, tributari, inadempienze fiscali ed insolvenze varie.

Avviso orale aggravato

Pochi giorni fa, infatti, i finanzieri della tenenza di Noventa Vicentina, su ordine del questore di Vicenza, hanno notificato un avviso orale aggravato nei confronti di una donna dedita alla commissione di illeciti di varia natura ripetuti e reiterati nel tempo. Una misura che impone alla donna di cessare ogni comportamento illecito e condurre una vita rispettosa delle leggi, per non incorrere in conseguenze più gravi.

Le indagini

Le indagini hanno permesso di ricostruire una lunga serie di truffe e insolvenze fraudolente commesse dalla donna nel corso degli anni, alcune anche culminate con la condanna del tribunale, unite a diversi e ripetuti reati fiscali (che hanno portato, alcuni mesi fa, pure al sequestro preventivo di un’autovettura), nonché a una lunga lista di illeciti di natura civilistica derivanti dal mancato pagamento di forniture varie e prestazioni di servizi. Tra l’altro la donna già due anni fa era stata destinataria di un altro avviso orale del questore di Vicenza, ma ha continuato ugualmente a non rispettare le leggi, inducendo le Fiamme Gialle a richiedere l’emissione di una nuova misura di prevenzione, questa volta aggravata e più severa.