Danilo e Luciano, gli 007 della storia trovano il gigantesco cannone Skoda sepolto da più di un secolo: ecco come

Porto Tolle (Rovigo), 16 ottobre 2025 – ‘Eccolo, è qui sotto. L’abbiamo trovato’, poche parole che racchiudono la gioia di due ricercatori, 007 tra le pieghe della storia. Si chiamano Danilo Pellegrini, di Venezia, e Luciano Chiereghin, 76 anni di Porto Tolle (Rovigo). Insieme a loro un folto gruppo di esperti. Sotto i piedi, ad una certa profondità nel profilo verde della campagna, c’è probabilmente un gigantesco cannone Skoda.

E’ stato battezzato, si chiama ‘Il lungo Giorgio’. Ed è il cannone navale che distrusse Asiago, Prima Guerra Mondiale, confetti che arrivavano sulle teste degli italiani nelle trincee dell’altopiano. Confetti che gli austriaci tiravano senza tregua. ‘Ci siamo riusciti’, un’impresa che hanno tentato in tanti, con strumenti a setacciare campi, le mappe aperte tra le mani. Loro ce l’hanno fatta. L'arma si trova lì dal 1918, sepolta.

Sono state informate le autorità civili e militari, lo Stato Maggiore dell'Esercito. Anche la Sovrintendenza. Adesso bisogna scavare, nelle campagne di Treviso, in una località tra Gorgo e Oderzo. Il lungo Giorgio è stato individuato lì. Luciano Chiereghin ha individuato un’anomalia nella serie pregressa delle foto satellitari dell’area, foto riprese con il sistema Timelapse Google Earth Landsat U.S. Geological Survey. Era visibile l’immagine termica di una imponente massa metallica affossata nel sottosuolo che, sottoposta a filtro polarizzatore, ha rivelato forma e dimensioni che coincidono con precisione ai dettagli del maxi cannone.

I ricercatori a quel punto hanno individuato la particella catastale ed ottenuto l’assenso dei proprietari ad effettuare indagini nell’area agricola. Al loro fianco l’ingegner Nicola Albertin ed il geometra Gianluigi Zanellato. La task force è entrata in azione con un magnetometro Föster modello Ferex 4021 ad alta penetrazione per bonifiche militari, georadar Sors Oerad Pro e di GPS Garmin cartografico. Lo stesso strumento che aveva consentito nel mese di giugno del 2018 il ritrovamento di Nave San Giorgio, attualmente affossata sotto le sabbie del litorale del Po di Maistra.

Luciano Chiereghin e Danilo Pellegrini hanno eseguito il 7 giugno anche un’indagine geognostica nell’area. La strumentazione ha confermato, esattamente alle coordinate Gps preventivamente rilevate tramite satellite, la presenza di una consistente massa metallica di forma oblunga, della lunghezza di circa 20 metri, ad una profondità media stimata di circa tre o quattro metri. ‘Il lungo Giorgio’ nel 1915 aveva ridotto in macerie Asiago.

Dopo Caporetto, in previsione dell’imminente offensiva per la conquista di Venezia, venne posizionato a Gorgo del Monticano (Oderzo, provincia di Treviso). Il suo primo sparo diede inizio alla battaglia del Solstizio, la seconda battaglia del Piave, esattamente alle ore 3 del 15 giugno 1918. Da testimonianze di personale militare austro-ungarico rientrante in Trentino dal fronte orientale, alcuni mesi dopo la fine del conflitto, l’arma risultava posizionata a Gorgo, in prossimità dei binari della linea ferroviaria Motta di Livenza – Treviso. Ma malgrado le molte ipotesi nessuno era riuscito a venire a capo del destino finale di quest’arma. Fino all’altro giorno, quando gli strumenti hanno dato il segnale che lì sotto c’era qualcosa di grande. Ma saranno le ruspe e gli scavi a dire se si tratta proprio di ‘Il lungo Giorgio’.