Il noto dj Rino Vendemiati e la moglie Marina morti nella tragedia della Romea

Porto Viro, 30 giugno 2025 – Un’intera comunità sconvolta. La notizia dell’incidente mortale, successo nella prima mattinata di oggi nel Ravennate, è circolata velocemente, tra la grande l’incredulità e il cordoglio.

Le vittime sono i coniugi Rino Vendemiati, 60 anni e Marina Passarella, 55 anni, vivevano nella località di Contarina nel Comune di Porto Viro.

Una coppa molto conosciuta, uniti nella vita e anche nella passione per il ballo latino. Rino era un noto dj che partecipava a diverse serate, in tutto il Veneto e non solo, in diversi locali. In paese Rino Vendemmiati è ricordato anche per la sua attività in ambito sportivo, infatti, è stato allenatore del settore giovanili del Gsr Taglio di Donada.

Dopo diversi anni ha poi deciso di dedicarsi a tempo pieno al ballo e fare il dj, in passato anche un lavoro come falegname. Ora in paese si aspetta di capire quando saranno i funerali, per salutarli un’ultima volta.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Ravenna la coppia stava viaggiando sula loro auto sulla strada statale Romea, nel Ravennate, quando all’improvviso – per cause ancora da accertare – un camion avrebbe invaso la loro corsia provocando un terribile impatto frontale.

Dopo lo schianto, sono state coinvolte altre quattro vetture (tre auto e un furgoncino) e ci sono stati quattro feriti.