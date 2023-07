Belluno, turisti soccorsi sulle Dolomiti: tre feriti, il più grave è un 51enne tedesco

Belluno, 11 luglio 2023 – È ricoverato in gravi condizioni il turista tedesco di 51 anni caduto ieri pomeriggio sul Monte Pelmo, nel Bellunese. Stanno bene, invece, la bambina di 9 anni soccorsa per una caduta con trauma cranico durante una passeggiata nel Cadore e un alpinista polacco di 35 anni caduto lungo la via del Trapezio. È il bilancio di una giornata di grande lavoro per i soccorritori del Suem, ieri alle prese con diverse emergenze. Nei giorni scorsi, tragedia sul sentiero delle Cascate di Fanes: una donna ha messo male un piede, cadendo di lato e precipitando per 50 metri tra le rocce fino schiantarsi sul ruscello sottostante.

Turista tedesco: è grave

Il 51enne tedesco ha perso l'equilibrio mentre scendeva insieme ad alcuni escursionisti connazionali lungo uno dei sentieri del Monte Pelmo, scivolando per una ventina di metri tra le rocce. Nell’urto, ha riportato un sospetto politrauma. Subito è scattato l’allarme e da Pieve di Cadore è partito l'elicottero del Suem. L’uomo è stato individuato a circa 2.700 metri di altitudine. L’uomo è stato soccorso con una barella, caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Belluno, dove è ricoverato in condizioni gravi.

Bambina di 9 anni: trauma cranico

L’elisoccorso Pelikan 2 di Bressanone è invece intervenuto in Val Visdende, al confine tra i comuni di Santo Stefano e San Pietro di Cadore, per una bimba di 9 anni che, scivolata, aveva sbattuto la testa, mentre con i genitori e due fratelli stava percorrendo la traversata carnica. La bambina è stata soccorsa e portata per i dovuti accertamenti all'ospedale di Pieve di Cadore. Allertati il Soccorso alpino della Val Comelico e della Guardia di finanza di Auronzo, che ha raggiunto i parenti in fuoristrada per accompagnarli all'ospedale.

Alpinista polacco: ferito alla gamba

L'elicottero Pelikan 1 di Bolzano è infine volato sul Piccolo Lagazuoi, lungo la via del Trapezio e ha recuperato un alpinista polacco di 35 anni, che si era fatto male a una gamba. Il rocciatore è stato affidato all'ambulanza in attesa in località Armentarola e diretta all'ospedale di Cortina.