Donna scomparsa con l’auto nel lago di Spesiano (Treviso): le ricerche con uno speciale robot

Padova, 18 gennaio 2024 - Sono ricominciate oggi le ricerche della 60enne di Mestre scomparsa nelle acque del lago ‘Le Bandie’ di Spresiano, in provincia di Treviso. I sommozzatori la cercano da giorni, l’ipotesi è che la donna si sia inabissata con la sua auto nel bacino artificiale. L'allarme è scattato dopo il ritrovamento dei documenti della veneziana accanto a una siepe e l'individuazione di tracce di pneumatici che finiscono nel lago. La Fiat 500 è stata recuperata, ora si cerca il corpo della donna.

Dalla Lombardia è arrivato anche uno speciale robot per scandagliare le acque torbide del lago artificiale, che si trova nel sito di una cava dismessa. Le ricerche - sono iniziate ieri con tre diverse immersioni nel corso della giornata - si stanno concentrando nel punto più difficile, che arriva fino a una profondità di 30 metri. Sul posto stanno operando le squadre sommozzatori dei vigili del fuoco di Treviso e Vicenza. Sul lago sono giunti anche i familiari della donna.

La scomparsa

Giovedì sera la 60enne è stata vista aggirarsi con la sua Fiat 500 più volte intorno al lago. Ieri poi il ritrovamento casuale dei suoi documenti e di altri oggetti personali, oltre alle di tracce di pneumatici verso il bacino. “'Le ricerche - spiegano i vigili del fuoco di Treviso - sono complicate dal fatto che si tratta di un lago di cava in quella zona profondo circa 30 metri quindi con un fondale limaccioso estremamente torbido, e dove, se anche un sommozzatore passasse a mezzo metro dall'auto, potrebbe non vederla. Per questo stiamo usando l'ecoscandaglio”.

L’ultimo messaggio alla sorella

L’ultimo contatto certo della donna è un messaggio inviato dal suo cellulare intorno alla mezzanotte di giovedì 16 gennaio. Parole di addio inviate alla sorella, con la quale sembra non parlasse da una decina di giorni.