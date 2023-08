Il Drago Vaia divorato dalle fiamme: bruciata la scultura-simbolo di Martalar realizzata con i legni lasciati dalla tempesta

Lavarone (Trento), 23 agosto 2023 – Bruciato nella notte il Drago Vaia. Era un simbolo della capacità di risollevarsi dopo la tempesta Vaia che ha devastato nell’autunno 2018 Veneto e Trentino, un enorme drago alto 6 metri realizzato con i legni degli alberi spezzati dalla furia della natura che dominava l’Alpe Cimbra di Magrè a Lavarone. Un’opera dello scultore vicentino di land art Marco Martalar ora completamente persa, andata a fuoco in un incendio scoppiato ieri sera poco prima delle 22 e su cui, stavolta, le cause della distruzione non sembrano affatto naturali.

L’intervento per spegnere le fiamme

L’imponente scultura in legno, che dal 2021 ha avuto grande notorietà ed è stata una meta per migliaia di visitatori, è bruciata rapidamente in un enorme falò con le alte fiamme visibili da molto lontano, al punto che sono state numerose le persone che hanno visto il bagliore sull’altopiano e hanno chiamato i vigili del fuoco. Si sono subito attivati i volontari di Lavarone per raggiungere la località Magrè dove è stato realizzato il Drago Vaia ma al loro arrivo non c’è stata possibilità di salvare la scultura già completamente divorata dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno potuto solo spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona, mentre del Drago Vaia alto 6 metri e lungo 7 è rimasto solo un cumulo di cenere. Si cerca ora di risalire all’innesco dell’incendio, ma l’ipotesi più plausibile sembra l’origine dolosa.

Il sindaco lancia la raccolta fondi per rifare la scultura

“Cosa avrai fatto di tanto male? Il drago non è mio, è da subito stato di tutti, della comunità di Lavarone, dell'Alpe Cimbra e di tutte le persone che lo hanno amato in questi anni”. Lo scrive il sindaco di Lavarone, Isacco Corradi, su Facebook il giorno dopo il rogo probabilmente doloso che ha distrutto il Drago Vaia. “Sei stato presenza scomoda ingombrante ma non può essere diversamente per un drago – prosegue il sindaco -, ho solo una speranza che quello che è successo sia stato un errore per quanto stupido e non un atto voluto. Il risultato non cambia ma moralmente mi sentirei più tranquillo nel sapere che non vi sono persone che girano a Lavarone capaci di far sparire una cosa così bella. Saremo più forti della stupidità e non ci faremo prendere da rabbia, rancore”, scrive Corradi annunciando l’avvio di una raccolta fondi per poter rifare il progetto con l’artista Marco Martalar. “La giustizia farà il suo corso, ma quale può essere la pena per aver ucciso un Drago?”