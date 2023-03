Electrolux investimento da 110 milioni di euro a Susegana e ottimizzazione dei flussi produttivi

Treviso, 28 marzo 2023 - Dopo lo spettro della crisi e l’intervento del governatore Luca Zaia per cui lo stabilimento rappresenta per il Veneto un presidio “produttivo, identitario e storico” da non smantellare, la multinazionale dell'elettrodomestico bianco Electrolux ha avanzato ieri alle delegazioni sindacali riunite a Treviso il progetto di un nuovo investimento da 110 milioni di euro nello stabilimento di Susegana, in provincia di Treviso, cioè nella stessa fabbrica in cui, un anno e mezzo fa, fu inaugurato il sistema Genesi al quale il gruppo svedese dedicò 130 milioni.

Lo riferiscono fonti sindacali aggiungendo che il piano di Electrolux intende arrivare a superare il milione di frigoriferi da incasso prodotti all'anno entro il 2027, contro gli 850 mila a regime di oggi (nel 2022 in realtà si è andati poco sopra i 750 mila).



Nuovi ritmi di produzione

L'attivazione dei nuovi programmi, è stato anche spiegato, sarebbe subordinata all'accettazione, da parte dei lavoratori, di nuovi ritmi di produzione, da 94 a 120 pezzi ora, ed alla soppressione delle pause da 10 minuti osservate normalmente ogni due ore a favore di un sistema a 'pause libere', con l'intervento di 'soccorritori' volanti al posto di operai che dovessero chiedere un'interruzione momentanea delle operazioni. Il tema sarà affrontato oggi dalle assemblee al fine di fornire a breve un riscontro alla società.