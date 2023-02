Elicottero precipitato in Friuli: morto Igor Schiocchet, imprenditore di Belluno

Elicottero precipitato in Friuli, morto imprenditore Bellunese

Pordenone, 1 febbraio 2023 - E' Igor Schiocchet, imprenditore 45enne di Trichiana nel bellunese, la vittima dell'incidente aereo avvenuto a Sequals, in provincia di Pordenone. Nella tarda mattinata di ieri 31 gennaio il piccolo elicottero civile che stava pilotando è precipitato nel greto del fiume Meduna in località Solinbergo.

Sul posto è subito atterrato un secondo elicottero che volava a poca distanza nel letto del torrente in questo momento in secca. Dopo la chiamata al Numero Unico di Emergenza da parte di una persona che ha dato l'allarme è scattata la macchina dei soccorsi.

Sul luogo dello schianto oltre ai sanitari del 118 e l'elisoccorso, i Vigili del fuoco, con le squadre dei distaccamenti di Spilimbergo e Maniago, i carabinieri della stazione di Spilimbergo e quelli della scientifica.

Il tentativo di atterraggio

L'elicottero avrebbe perso quota mentre stava sorvolando il fiume Meduna. Nonostante il tentativo di atterraggio, il velivolo, un ultraleggero Heli-Sport CH7, si è schiantato al suolo. Igor Schiocchet, 45 anni residente nel bellunese è morto all'istante.

I carabinieri hanno ascoltato il pilota del secondo elicottero per capire le circostanze dello schianto. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un inchiesta. In corso accertamenti per capire le cause dell'incidente.

Il ricordo del pilota sul web

Schiocchet viene ricordato sui social come un lavoratore instancabile e grande appassionato di motori. "Amava sentire l'adrenalina nelle vene", ricorda un amico. Era un pilota esperto, ricorda ancora l'amico, sia nel volo sia al volante. Tutta la scuderia La Superba "si stringe con grande dolore alla famiglia del caro amico, grande appassionato di rally e kart, Igor Schiocchet".

Con la moglie Simonetta e i due figli, Giada e il più piccolo Mattia, abitava nella frazione di Pranolz sulla Valbelluna. Su Facebook il figlio Mattia scrive: "Fai buon viaggio papi".